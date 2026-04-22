Almanya merkezli Commerzbank, gümüş fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı. Bankaya göre, piyasada yüksek seyreden gümüş fiyatları gerçek değerinin üzerinde olabilir.

“ADİL DEĞER 40 DOLARA YAKIN”

Commerzbank Döviz ve Emtia Araştırmaları Başkanı Thu Lan Nguyen, yayımladığı raporda gümüşün ons fiyatının mevcut seviyelerin aksine yaklaşık 40 dolar civarında olması gerektiğini belirtti.

Nguyen, gümüş fiyatlarının temel ekonomik göstergelerden ziyade altın fiyatlarına bağlı hareket ettiğini vurguladı.

GÜMÜŞTE YÖNÜ ALTIN BELİRLİYOR

Raporda, gümüşün özellikle Altın fiyatlarındaki yükselişten destek aldığına dikkat çekildi. Nguyen, gümüşün büyük ölçüde altına göre “ucuz” kaldığı algısıyla değer kazandığını ifade etti.

“Gümüş fiyatı, altın fiyatı tarafından güçlü şekilde yönlendiriliyor ve büyük ölçüde bu nedenle yükseliyor.”

AŞIRI DEĞERLİ AMA YÜKSELİŞ SÜREBİLİR

Commerzbank’a göre gümüş, adil değerine kıyasla halen yüksek seviyelerde bulunuyor. Ancak mevcut yükseliş trendinin kısa vadede sona ermesi beklenmiyor.

Nguyen, artan jeopolitik risklerin ve güvenli liman talebinin altını desteklemeye devam ettiğini, bunun da dolaylı olarak gümüş fiyatlarını yukarı taşıdığını belirtti.

JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATLARI DESTEKLİYOR

Raporda, merkez bankalarının altına yönelik talebinin güçlü seyrini koruduğu ve bunun fiyatları destekleyen ana unsurlardan biri olduğu ifade edildi.

Altının güvenli liman özelliğini sürdürmesiyle birlikte, gümüşün de bu eğilimden faydalanmaya devam ettiği kaydedildi.

TAHMİNLER YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Commerzbank, gümüşün değerinin şişmiş olabileceğini belirtse de genel görünümde iyimserliğini koruyor. Banka, geçtiğimiz ay hem altın hem de gümüş fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etti.