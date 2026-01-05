Emekli promosyon yarışında bankalar 2026 yılına hızlı bir giriş yaptı. QNB, emekli maaşını bankasına taşıyan vatandaşlar için toplam kazancı 31 bin TL’ye ulaştıran kapsamlı bir kampanya başlattı. 31 Aralık 2025’te başlayan başvuruların ardından Ocak 2026 itibarıyla detayları netleşen pakette, nakit promosyonun yanı sıra birçok ek ödül kalemi yer alıyor.
Dev bankadan emekliye rekor promosyon: Kimse inanamadı
QNB, emekli maaşını taşıyan müşterileri için 2026 yılının ilk büyük kampanyasını duyurdu. İşte tüm detaylar…
KOŞULSUZ NAKİT PROMOSYONDA 20 BİN TL SINIRI
Banka, emekli maaşını QNB’ye taşıyan müşterilerine, ilk maaşın hesaba yatmasıyla birlikte maaş aralığına göre 20 bin TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon tutarı, müşterinin herhangi bir ek ürün kullanma şartı aranmaksızın doğrudan hesabına aktarılıyor.
EK ÖDÜLLERLE TOPLAM TUTAR 31 BİN TL’YE ÇIKIYOR
Ana promosyon ödemesine ek olarak sunulan diğer avantajlar ise şu şekilde sıralanıyor:
Fatura Talimatı: Hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına 3.000 TL ek nakit ödül.
Kredi Avantajı: Minimum 100.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanan emeklilere 2.500 TL ek ödeme.
Ek Hesap Kullanımı: En az 10.000 TL tutarında ek hesap (KMH) kullanımı gerçekleştirenlere 2.500 TL ilave ödül.
Harcama İadesi: QNB Emekli Kredi Kartı ile market ve eczane harcamalarında yıllık toplam 3.000 TL’ye varan iade fırsatı.
BANKACILIK İŞLEMLERİNDE ÜCRETSİZ DÖNEM
Kampanya kapsamında emeklilere sadece nakit ödül değil, işlem kolaylıkları da sunuluyor. QNB bünyesine geçen emekliler, diğer banka ATM’lerinden ayda iki kez ücretsiz işlem yapabilirken; dijital kanallar üzerinden gerçekleştirecekleri EFT ve havale işlemlerinden de (belirli saatler dahilinde) ücret ödemiyor. Ayrıca şubelerde sıra önceliği ve emeklilere özel 0850'li destek hattı gibi ayrıcalıklar da paket kapsamında yer alıyor.
KREDİ KARTI AİDAT MUAFİYETİ
QNB Emekli Kredi Kartı alan müşteriler, ilk yıl yıllık üyelik ücretinden muaf tutuluyor. Kart üzerinden düzenli ödenen en az bir otomatik fatura talimatı bulunması durumunda, sonraki yıllarda da aidat alınmamaya devam edileceği bildirildi.