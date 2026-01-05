Dev bankadan emekliye rekor promosyon: Kimse inanamadı

BANKACILIK İŞLEMLERİNDE ÜCRETSİZ DÖNEM

Kampanya kapsamında emeklilere sadece nakit ödül değil, işlem kolaylıkları da sunuluyor. QNB bünyesine geçen emekliler, diğer banka ATM’lerinden ayda iki kez ücretsiz işlem yapabilirken; dijital kanallar üzerinden gerçekleştirecekleri EFT ve havale işlemlerinden de (belirli saatler dahilinde) ücret ödemiyor. Ayrıca şubelerde sıra önceliği ve emeklilere özel 0850'li destek hattı gibi ayrıcalıklar da paket kapsamında yer alıyor.