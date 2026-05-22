Uluslararası yatırım bankası JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikasına yönelik yeni bir tahmin yayımladı. Banka, mevcut durumda yüzde 37 seviyesinde bulunan bir hafta vadeli repo faiz oranının (politika faizi) yüzde 40’a çıkarılacağını öngördüğünü duyurdu.

KARAR PLANLANAN TARİHTEN ÖNCE GELEBİLİR

JPMorgan tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu faiz artırımının 11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınabileceği ifade edildi. Bununla birlikte kurum, ekonomik gerekçeler doğrultusunda merkez bankasının bu tarihi beklemeden, takvim dışı bir erken kararla da faiz artışına gidebileceğini tahmin etti. Yatırım bankası, atılacak bu adımın temel amacının piyasalardaki mevcut belirsizlikleri hafifletmek olduğunu vurguladı.

BEKLENTİLERİ ŞAHİNLEŞTİREN GELİŞMELER

Merkez Bankası, son olarak Nisan 2026 döneminde yaptığı toplantıda politika faizini yüzde 37 düzeyinde sabit bırakma kararı almıştı. Ancak yurt içinde yaşanan son siyasi gelişmelerle birlikte, küresel enerji fiyatları ve enflasyonist baskıların sürmesi, küresel finans kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik para politikası tahminlerini daha şahin bir çizgiye çekmesine neden oldu.

Piyasalarda yaşanan hareketliliğin arka planında siyasi ve ekonomi tabanlı iki önemli gelişme yer alıyor: CHP kurultayı davasında dün açıklanan "mutlak butlan" kararı sonrasında finansal piyasalarda sert dalgalanmalar kaydedildi. Piyasada oluşan bu hareketliliğin ardından Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, finansal istikrarın korunması ve dezenflasyon (enflasyonu düşürme) sürecinin başarıyla sürdürülmesi için gerekli tüm adımların kararlılıkla atılacağı kararlılığı paylaşıldı.