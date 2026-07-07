Dev banka Türkiye’den çekiliyor mu? Resmi açıklama yapıldı

Sürecin, grubun dünya genelinde yürüttüğü "sadeleşme ve küçülme" stratejisinin bir yansıması olduğuna dikkat çekilen resmi açıklamada, şimdilik alınmış nihai bir karar bulunmadığının altı çizildi. Bu değerlendirmenin HSBC'nin Türkiye'deki Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı faaliyetlerini kapsamadığı ifade edildi.