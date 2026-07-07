Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Dev banka Türkiye’den çekiliyor mu? Resmi açıklama yapıldı

Dev banka Türkiye’den çekiliyor mu? Resmi açıklama yapıldı

Banka devi HSBC, finans kulislerinde uzun süredir konuşulan "Türkiye'den çıkış veya varlık satışı" iddialarına yönelik ilk resmi kurumsal yanıt verdi.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Dev banka Türkiye’den çekiliyor mu? Resmi açıklama yapıldı - Resim: 1

Küresel finans devi HSBC, Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik kritik bir stratejik inceleme süreci başlattığını kamuoyuna duyurdu.

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Dev banka Türkiye’den çekiliyor mu? Resmi açıklama yapıldı - Resim: 2

Banka; bireysel bankacılık operasyonları ile ağırlıklı olarak yerel piyasada işlem yapan orta ölçekli kurumsal müşterilerini kapsayan bu yeni dönemde "tüm alternatiflerin" değerlendirileceğini bildirdi.

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Dev banka Türkiye’den çekiliyor mu? Resmi açıklama yapıldı - Resim: 3

Sürecin, grubun dünya genelinde yürüttüğü "sadeleşme ve küçülme" stratejisinin bir yansıması olduğuna dikkat çekilen resmi açıklamada, şimdilik alınmış nihai bir karar bulunmadığının altı çizildi. Bu değerlendirmenin HSBC'nin Türkiye'deki Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı faaliyetlerini kapsamadığı ifade edildi.

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Dev banka Türkiye’den çekiliyor mu? Resmi açıklama yapıldı - Resim: 4

Banka, uluslararası bankacılık ağına ihtiyaç duyan müşterilerine odaklanmaya devam edeceğini belirtti.

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Dev banka Türkiye’den çekiliyor mu? Resmi açıklama yapıldı - Resim: 5

Ayrıca, Türkiye'deki geniş çaplı kurumsal ve yatırım bankacılığı faaliyetlerinin bu stratejik incelemenin tamamen dışında tutulduğu ifade edildi.

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Dev banka Türkiye’den çekiliyor mu? Resmi açıklama yapıldı - Resim: 6

HSBC'nin bu adımı, geçtiğimiz hafta basına yansıyan satış dedikodularını yeniden gündeme taşıdı. Dubai merkezli Emirates NBD'nin HSBC'nin Türkiye operasyonlarını devralmak için görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.

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Dev banka Türkiye’den çekiliyor mu? Resmi açıklama yapıldı - Resim: 7

Ancak Emirates NBD cephesi iddialar üzerine, "Şu an için bankamızın resmi bir açıklama yapmasını gerektirecek somut bir gelişme yaşanmamıştır" diyerek söylentilere temkinli yaklaşmıştı.

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Dev banka Türkiye’den çekiliyor mu? Resmi açıklama yapıldı - Resim: 8

Gözler şimdi, HSBC'nin bireysel ve orta ölçekli kurumsal birimler için alacağı nihai karara çevrildi.

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Dev banka Türkiye’den çekiliyor mu? Resmi açıklama yapıldı - Resim: 9

Bu hamle, finans kulislerinde uzun süredir konuşulan "Türkiye'den çıkış veya varlık satışı" iddialarına yönelik ilk resmi kurumsal yanıt özelliği taşıyor.

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