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Dünya genelinde meydana gelen jeopolitik değişimler, İran ve ABD'nin içinde bulunduğu savaş, döviz ve diğer yatırım araçlarını etkiliyor.

Goldman Sachs doların ileriye dönük durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Goldman Sachs'a göre ABD doları, güçlü ekonomik veriler ve faizlerin yüksek kalacağı beklentileri sayesinde destek bulmaya devam ediyor. Fakat küresel piyasalarda risk iştahının artması ve diğer para birimlerinin dirençli görünümü, doların yükseliş potansiyelini sınırlayabilir.

Goldman Sachs'a göre, son açıklanan istihdam verileri ve iş dünyasının faaliyetlerine ilişkin göstergeler ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiği yönünde.

Enflasyonun yüksek seyretmesi ise tahvil faizlerini yukarı çekerken, ABD'nin faiz avantajını korumasını sağlıyor. Bu da ekonomik büyümenin yavaş olduğu ülkelerin para birimlerine kıyasla doları daha cazip hale getiriyor.

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİ DOLARIN YÜKSELİŞİNİ SINIRLIYOR

Enerji piyasalarındaki gelişmeler de dolar üzerindeki etkileri dengeliyor. Fakat ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlanması, petrol fiyatlarının gerileyebileceği beklentisi bazı döngüsel para birimlerini destekledi. Özellikle gelişen ülkelerin yüksek getirili para birimlerinin güçlü kalması dolara yönelik güvenli liman talebini sınırlıyor.

Çin yuanı kademeli değerlenirken, Japon yeni de politika yapıcılardan gelebilecek adımların desteğiyle güçlü görünümünü koruyor.

Doların farklı para birimleri karşısında ayrışan bir performans sergilerken Goldman Sachs, euro ve diğer büyük para birimlerinden oluşan dolar endeksinin yıl başından beri yaklaşık yüzde 1,5 yükseldiğini, buna karşın daha geniş kapsamlı ticaret ağırlıklı dolar endeksinin hafif gerilediğini ifade etti.

RİSK ALGISINDAKİ İYİLEŞME DOLARA DESTEĞİ KESEBİLİR

Banka, kısa vadede yüksek enflasyon ve küresel gelişmelerin doları desteklemeyi sürdüreceğini öngörse de küresel hisse senedi piyasalarındaki güçlenme ve jeopolitik risk algısındaki iyileşmenin bu desteği törpüleyebileceğini belirtti.

Önümüzdeki dönemde piyasaların odağında ise Fed'in faiz politikası olacak. Goldman Sachs, ekonomik aktivitenin güçlü kalması ve enflasyonun beklenenden daha dirençli seyretmesi nedeniyle Fed'in piyasaların öngördüğünden daha şahin bir duruş sergileyebileceğini değerlendiriyor.

Buna rağmen banka, ekonomik verilerde veya küresel risk iştahında belirgin bir değişim yaşanmadığı müddetçe, doların geniş ölçüde mevcut bant içinde hareket etmeyi sürdüreceğini ve bunun carry trade işlemleri için elverişli bir ortam yaratacağını öngörüyor.

BANKALARIN DOLAR/TL TAHMİNLERİ

Öte yandan dolar/TL için bankaların mayıs ayı tahminleri şöyleydi:

-EBC analistleri kısa vadede dolar/TL için 45,49 seviyesinin kritik eşik olduğunu vurgularken, kurun 46 liranın üzerine yerleşmesi halinde yukarı yönlü hareketin daha da güçlenebileceğini öngördü.

-HSBC de enflasyon ve genişleyen cari açığa işaret ederek, yıl sonuna ilişkin dolar/TL kuru tahminini 48’den 50’ye yükseltti.

-Commerzbank da artan enflasyon ve para politikası duruşunu temel alarak dolar/TL kurunun yıl sonunda 55,0 seviyesine ulaşacağını öngördü.

-ING analistleri ise dolar/TL’nin 1 ay içinde 46,30 seviyesine, 3 ay için 48,05 seviyesine, 6 ayda 51,20 seviyesine ve 12 ayda ise 56,30 seviyesine ulaşabileceğini bildirdi.

-TCMB'nin piyasa katılımcıları anketinde ise dolar/TL beklentisi 51,23 TL'den 51,57 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki 53,62 TL'den 54,69 TL'ye çıktı.



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