Dev arazi SUV'u rekabetçi fiyatla ön satışa açıldı

GAC mühendislerince yaklaşma açısı 30°, uzaklaşma açısı ise 33° olarak belirlenen araçta, üst donanımlarda tercih edilebilen havalı süspansiyon sayesinde bu açılar 35° seviyesine kadar yükseltilebiliyor. Yerden yüksekliği ihtiyaç durumuna göre 180 mm ile 270 mm arasında anlık olarak ayarlanabilen model; 5 metreye yaklaşan uzunluğu ve 2.900 mm'lik aks mesafesiyle ferah bir kabin hacmi sunuyor.