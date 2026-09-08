Küresel pazarda yükselişe geçen köşeli SUV trendine Çinli üretici GAC da dahil oldu. Markanın Trumpchi kanadı altında ürettiği ilk sert arazi SUV’u olan Trumpchi Yue 7, lansmana özel fırsatlarla Çin pazarında ön sipariş almaya başladı. Dört farklı donanım seçeneği sunan model, lansmana özel indirimli fiyatlarıyla yaklaşık 24.000 dolar ile 30.500 dolar arasında değişen etiketlerle alıcı buluyor.
Dev arazi SUV'u rekabetçi fiyatla ön satışa açıldı
GAC Trumpchi, "kutu" tasarım diliyle geliştirdiği ilk sert off-road SUV modeli Yue 7'yi resmi olarak ön satışa sundu. 544 beygir güç sunan hibrit performansı ve gelişmiş arazi kabiliyetleriyle öne çıkan model, iddialı fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.Haber Merkezi
ARAZİ ODAKLI TASARIM VE AYARLANABİLİR SÜSPANSİYON
Kaslı hatlarını dikey yerleştirilmiş üçlü LED gündüz farları ve kapalı ön panjur tasarımıyla birleştiren Yue 7, kaputunun altındaki gücü dış görünüşüne yansıtıyor. Tavana entegre edilen LiDAR sensörü ve çamurluklardaki radar sistemleri, zorlu arazi koşullarında bile üst seviye otonom sürüş yetenekleri vadediyor.
GAC mühendislerince yaklaşma açısı 30°, uzaklaşma açısı ise 33° olarak belirlenen araçta, üst donanımlarda tercih edilebilen havalı süspansiyon sayesinde bu açılar 35° seviyesine kadar yükseltilebiliyor. Yerden yüksekliği ihtiyaç durumuna göre 180 mm ile 270 mm arasında anlık olarak ayarlanabilen model; 5 metreye yaklaşan uzunluğu ve 2.900 mm'lik aks mesafesiyle ferah bir kabin hacmi sunuyor.
OTOMOTİVDE BİR İLK: DEV EKRAN VE YENİ NESİL İŞLEMCİ
Kabin alanında 1.1 metre genişliğe sahip devasa bir panoramik ekran karşımıza çıkıyor. ADiGO 7.0 "Star River" arayüzüyle çalışan sistem, gücünü otomotiv sektöründe ilk kez kullanılan amiral gemisi Qualcomm QCM8838 çipsetinden alıyor.
İşlemci, multimedya deneyimini akıcı kılmanın yanı sıra yapay zeka destekli sürüş asistanlarının anlık veri hesaplamalarını üstleniyor. İç mekandaki 170 mm elektrikli kayar raylara sahip bağımsız koltuklar ise uzun seyahatlerde üst düzey konfor sağlıyor.
544 BEYGİR GÜÇ VE 9 FARKLI ARAZİ MODU
Modelin kalbinde GAC imzalı "Star Source GMC 3.0 Thunder Edition" şarj edilebilir hibrit (PHEV) altyapısı yer alıyor. 168 beygirlik 1.5 litrelik turbo benzinli motor, güçlü elektrik motoru ve P4 arka elektrikli aks ile kombine ediliyor.
Toplamda 400 kW (544 beygir) güç ve 1.000 Nm tork sunan araç, entegre gömülü şasi yapısı sayesinde 38.000 Nm/° burulma direncine sahip. Ön ve arka mekanik diferansiyel kilitlerine ek olarak merkezi kilit sisteminin standart sunulduğu modelde, yapay zeka destekli arazi sistemi 9 farklı zemin koşuluna otomatik olarak uyum sağlıyor.
ÜÇ FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ
Şehir içi günlük kullanımlar göz önünde bulundurularak geliştirilen Yue 7, üç farklı batarya kapasitesiyle tercih edilebiliyor:
28.3 kWsa: 116 km saf elektrikli menzil (CLTC)
38.88 kWsa: 180 km saf elektrikli menzil (CLTC)
45.97 kWsa: 188 km saf elektrikli menzil (CLTC)