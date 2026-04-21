İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yasa dışı bahis' soruşturması kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları yönünden yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (Yasa Dışı Bahis) suçunun önlenmesi ve suça karışan şahısların tespit edilip yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda MYPAYZ Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler hakkında yapılan mali, teknik, dijital ve açık kaynak incelemeleri neticesinde; söz konusu ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan finansal altyapının merkezinde yer aldığı, (5) Milyar TL işlem hacmine ulaşan suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve aklanması süreçlerinde aktif rol aldığı yönünde kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin tespit edilmesi üzerine; Şüphelilerin yakalanarak yasa dışı eylemlerinin sonlandırılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyon kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Aydın, Bingöl, Kayseri ve Rize illerinde bulunan (23) şüpheli şahsa yönelik 21.04.2026 tarihinde eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti icra edilmiş, yapılan arama ve el koyma faaliyeti neticesinde, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş, 20 şüphelinin yakalaması yapılarak gözaltına alınmış, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.