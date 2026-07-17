Saros Araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu yoklaması, çarpıcı sonuçları ve vatandaşların öncelikli gördüğü sorunları gözler önüne serdi. Haziran 2026 döneminde yürütülen ve toplamda 4.872 kişinin katılımıyla tamamlanan kapsamlı ankette, katılımcılara doğrudan "Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi. Elde edilen veriler, halkın büyük bir çoğunluğunun ortak kaygılarda birleştiğini ortaya koyuyor.
Dev ankette iktidara soğuk duş: Yüzde 43 “en büyük sorun ekonomi” dedi
Saros Araştırma’nın Haziran 2026 döneminde 4.872 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği son ankette vatandaşa "Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi; sonuçlarda yüzde 42.8 ile ekonomi ilk sırada yer alırken, bunu hak, hukuk ve adalet ile ahlak sorunları takip etti.Kaynak: Haber Merkezi
Anket sonuçlarına göre, katılımcıların en çok üzerinde durduğu ve ülkenin bir numaralı problemi olarak nitelendirdiği alan ekonomi oldu. Ankete katılan 4.872 kişinin tam yüzde 42.8'i bu soruya "Ekonomi" yanıtını vererek, ekonomik durumun listenin en başında yer aldığını tescilledi.
Ekonomiyi takip eden diğer önemli başlıklar ise adalet sistemi ve toplumsal değerler üzerinden şekillendi. "Hak, Hukuk ve Adalet" seçeneği yüzde 15.9'luk bir oranla vatandaşların en çok işaret ettiği ikinci büyük sorun alanı olarak kayıtlara geçti. Hemen ardından gelen "Ahlak" başlığı ise yüzde 10.9'luk bir kesim tarafından Türkiye'nin en temel meselelerinden biri olarak görüldü.
Ülkenin en önemli sorunu olarak "Liyakat" seçeneğini işaret edenlerin oranı yüzde 8.7 olarak belirlendi. Bu seçeneğin hemen ardından gelen "Yolsuzluk" başlığı ise ankete katılan vatandaşların yüzde 7.5'i tarafından öncelikli problem olarak tanımlandı.
Siyasi aktörler ve kurumlar bazında bakıldığında, ankete katılanların yüzde 3.9'u mevcut "İktidar" seçeneğini en önemli sorun olarak gördüğünü belirtti. Ana muhalefet partisi olan "CHP" ise yüzde 3.7'lik bir oranla vatandaşlar tarafından dile getirilen bir diğer sorun başlığı oldu.
Eğitim sistemi ve eğitime dair meseleler yüzde 3.6'lık bir kitle tarafından en önemli sorun olarak beyan edilirken, listenin son sırasında yüzde 2.9'luk oranla "Terörsüz Türkiye" beklentisi ve talebi yer aldı.
Kamuoyunun nabzını tutan bu geniş çaplı araştırma, Haziran 2026 itibarıyla 4.872 kişinin katılımıyla sağlanan veriler doğrultusunda Türkiye'nin en önemli sorun başlıklarını ekonomi, hak, hukuk, adalet, ahlak, liyakat, yolsuzluk, iktidar, CHP, eğitim ve terörsüz Türkiye şeklinde sıralamış oldu.