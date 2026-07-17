Dev ankette iktidara soğuk duş: Yüzde 43 “en büyük sorun ekonomi” dedi

Ekonomiyi takip eden diğer önemli başlıklar ise adalet sistemi ve toplumsal değerler üzerinden şekillendi. "Hak, Hukuk ve Adalet" seçeneği yüzde 15.9'luk bir oranla vatandaşların en çok işaret ettiği ikinci büyük sorun alanı olarak kayıtlara geçti. Hemen ardından gelen "Ahlak" başlığı ise yüzde 10.9'luk bir kesim tarafından Türkiye'nin en temel meselelerinden biri olarak görüldü.