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Kaynak: Ekonomi Servisi

Dev Alman bankası Commerzbank AG, Türk lirasına ilişkin önemli tespitlerde bulundu. Banka, yüksek enflasyon ve Merkez Bankası'nın para politikasını daha fazla sıkılaştırma konusundaki isteksizliği gibi sebeplerle, Türk lirasının baskı altında kalmaya devam edebileceğine vurgu yaptı.

Commerzbank ekonomisti Tatha Ghose’un müşterilere gönderdiği analiz notunda, Türkiye ekonomisine ilişkin son verilerin haziran ayında fiyat baskılarının hafiflediğini göstermesine rağmen, dışsal şokların bu olumlu tabloyu tehdit ettiğini ifade etti. ABD ve İran arasında yaşanan son sıcak temasla birlikte yükselen petrol fiyatlarının, geçtiğimiz ayki kısa vadeli rahatlamayı ortadan kaldırdığını ifade eden Ghose, maliyet yönlü bu yeni baskının döviz piyasalarında yeni faiz artışı talebini ya da en azından mevcut yüksek faizlerin daha uzun süre korunması beklentisini doğurması gerektiğini belirtti.

“TÜRK LİRASI DEĞER KAYBI BASKISIYL A KARŞI KARŞIYA KALABİLİR”

Ghose, aynı zamandqa ekonomi yönetiminin söylemleri ile giderek zorlaşan dışsal ekonomik koşullar arasında bir "uyumsuzluk" yaşandığını öne sürerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mevcut konjonktürde bile faizlerin ne zaman indirilebileceğini tartışmaya istekli olduğunu iddia etti.

Ekonomist, enflasyon momentumunun hâlâ çok hızlı seyretmesine rağmen para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılamaması nedeniyle, Türk lirasının önümüzdeki süreçte de değer kaybı baskısıyla yüz yüze gelmesinin olası olduğunu kaydetti.

TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ ÖNEMLE İNCELENECEK!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası cephesinde ise, temkinli duruşun korunmaya çalışıldığı mesajı verildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, faiz belirleyicilerin parasal gevşeme döngüsüne yeniden başlama kararı almadan önce, özellikle Temmuz ayı enflasyon verilerini çok sıkı bir şekilde inceleyeceklerini açıkladı.

TCMB Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara ise, son dönemde çekirdek enflasyon eğiliminde gözlenen yükselişin azami dikkat ve temkin gerektirdiğini doğruladı ve gıda ve enerji tarafında yaşanabilecek olası şokların, genel enflasyon patikası üzerinde yukarı yönlü ciddi bir baskı oluşturmaya devam ettiğini belirten Kara, sıkı duruşun korunması gerektiğine dikkat çekti.