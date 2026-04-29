Alınan bilgilere göre olay, Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü Suçıktı mezrasında meydana geldi.



Bölgede etkili olan yoğun yağışlar, zeminin yumuşamasına ve büyük bir ağacın kökünden sökülmesine neden oldu.



Yamaçtan kayan ağaç, İzzettin Ekinci’ye ait küçükbaş hayvan ağılının üzerine devrildi.



Çökme esnasında ağılda bulunan 7 keçiden 4’ü olay yerinde telef olurken, 3 keçi ise yaralı olarak kurtarıldı.



Gürültüyü duyarak bölgeye giden hayvan sahibi Ekinci, kendi imkanlarıyla yaralı hayvanları enkaz altından çıkardı.



Ağılı kullanılamaz hale gelen ve geçim kaynağı olan hayvanlarını kaybeden Ekinci, mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım talebinde bulundu.