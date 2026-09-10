Dev bankadan piyasalar için yeni tahmin
Deutsche Bank, eylül ayı küresel piyasa görünümünde altın, petrol, döviz ve bakıra ilişkin beklentilerini açıkladı. Bankanın tahminlerinde özellikle değerli metallere yönelik beklentiler öne çıktı.
Deutsche Bank’tan altın için rekor tahmin: 12 ay sonrası için rakamı verdi
Küresel piyasalara ilişkin yeni tahminlerini açıklayan Deutsche Bank, altından petrole, dolardan bakıra kadar birçok varlık için 12 aylık beklentisini paylaştı. Bankanın özellikle altın için verdiği rakam piyasaların gündemine oturdu.Kaynak: Diğer
Dev bankadan piyasalar için yeni tahmin
Altında yükseliş beklentisi sürüyor
Banka, altın fiyatlarının önümüzdeki 12 aylık dönemde yükselişini sürdürebileceğini öngörüyor. Tahminde merkez bankalarının güçlü altın talebinin önemli rol oynayacağı belirtildi.
Altın için 5 bin dolar tahmini
Deutsche Bank’a göre altının ons fiyatı önümüzdeki bir yıl içerisinde 5 bin dolar seviyesine ulaşabilir. Böylece bankanın beklentisinin gerçekleşmesi halinde altın tarihi seviyelere çıkabilir.
Altını destekleyecek 5 faktör
Merkez bankalarının alımları, yatırımcı girişleri, doların zayıflama ihtimali, ABD ve küresel bütçe açıkları ile dünya ticaretindeki belirsizlikler altın fiyatlarını destekleyebilecek başlıca unsurlar arasında gösterildi.
Petrol için 79 dolar hesabı
Petrol cephesinde ise farklı bir görünüm öne çıktı. Deutsche Bank, Orta Doğu kaynaklı arz kesintilerinin hafiflemesi durumunda petrol arzının artabileceğini belirterek Eylül 2027 için Brent petrol tahminini varil başına 79 dolar olarak açıkladı.
Euro/dolarda hedef 1,20
Banka, ABD’nin mali görünümüne ilişkin endişelerin dolar üzerinde baskı oluşturabileceğini öngörüyor. Bununla birlikte güçlü şirket kârları ve yapay zekâ yatırımlarına yönelik sermaye girişlerinin dolardaki gerilemeyi sınırlayabileceği belirtilirken, 12 aylık euro/dolar tahmini 1,20 oldu.
Bakır için 15 bin 100 dolar tahmini
Elektrik şebekeleri, yenilenebilir enerji, yapay zekâ veri merkezleri ve altyapı yatırımlarından gelen talebin bakır fiyatlarını desteklemesi bekleniyor. Deutsche Bank, Eylül 2027 için bakırın ton fiyatını 15 bin 100 dolar olarak öngörüyor.