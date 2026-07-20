Deutsche Bank tarih verdi: Altının göreceği rakamı açıkladı

Ancak tüm uzmanlar bu görüşü paylaşmıyor. LBBW analisti Frank Schallenberger, merkez bankaları ve altın fonlarının alımlarında ivme kaybı yaşandığını belirterek, önümüzdeki yıllarda fiyatların iki katına çıkmasını sağlayacak kadar güçlü bir etken görmediğini ifade etti.