Deutsche Bank, altının geleceğine ilişkin dikkat çeken tahminini paylaştı. Banka, ons altının 2031 yılına kadar 8 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Raporda, bu beklentinin arkasında merkez bankalarının son yıllarda hız kazanan altın alımlarının bulunduğu belirtildi.
Deutsche Bank tarih verdi: Altının göreceği rakamı açıkladı
Altın piyasasına ilişkin yeni analiz yayımlayan Deutsche Bank, 2031 yılı için dikkat çeken bir öngörüde bulundu. Banka, ons altının 8 bin dolara ulaşabileceğini değerlendirirken, bu beklentinin temelinde merkez bankalarının artan altın talebinin yer aldığını bildirdi.Kaynak: Haber Merkezi
Banka, 4.022 dolar seviyesindeki ons altının yaklaşık yüzde 99 değer kazanabileceğini öngörürken, aynı yükseliş oranının gram altına yansıması halinde 6.100 TL seviyesindeki gram altının teorik olarak 12 bin TL'nin üzerine çıkabileceğini değerlendirdi.
Raporda, uzun vadeli yükseliş beklentisinin en önemli nedeni olarak merkez bankalarının son yıllarda hızlanan altın alımları gösterildi.
MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ BÜYÜYOR
Deutsche Bank'ın araştırmasına göre altın piyasasında talebin yapısı önemli ölçüde değişti. Daha önce bireysel yatırımcılar ve mücevher sektörünün yön verdiği piyasada, artık merkez bankalarının alımları belirleyici hale geldi.
Analizde Çin, Rusya, Hindistan ve Türkiye başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin altın rezervlerini artırmaya devam ettiği belirtilirken, bu eğilimin uzun vadede altın fiyatlarını destekleyebileceği ifade edildi.
ALTIN FİYATLARINI HANGİ GELİŞMELER DESTEKLİYOR?
Uzmanlara göre altındaki yükselişte birçok küresel gelişme etkili oluyor. Bunlar arasında;
Merkez bankalarının güçlü altın alımları,
ABD dolarındaki zayıflama,
Faiz indirimlerine yönelik beklentiler,
Fiziki altına yönelik yüksek talep,
Jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler öne çıkıyor.
Analistler ayrıca kripto para yatırımcılarının da portföy çeşitlendirmesi amacıyla altına yönelmesinin talebi desteklediğini belirtiyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Bugünkü işlemlerde altın piyasasında öne çıkan fiyatlar şöyle:
Gram altın: 6.082 TL
Ons altın: 4.008 dolar
Çeyrek altın: 9.946 TL
Yarım altın: 19.892 TL
Cumhuriyet altını: 41.110 TL
Uzmanlar 8 bin dolar tahmininde ikiye bölündü
Deutsche Bank, gelişmekte olan ülkelerin altın rezervlerini artırmayı sürdürmesi halinde ons altının 2031 yılında 8 bin dolara ulaşabileceğini savunuyor.
Ancak tüm uzmanlar bu görüşü paylaşmıyor. LBBW analisti Frank Schallenberger, merkez bankaları ve altın fonlarının alımlarında ivme kaybı yaşandığını belirterek, önümüzdeki yıllarda fiyatların iki katına çıkmasını sağlayacak kadar güçlü bir etken görmediğini ifade etti.
DZ Bank ise daha temkinli bir tahminde bulunarak, önümüzdeki 12 ay içinde ons altının 5 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini, ancak uzun vadeli görünümün pozitif kalmayı sürdüreceğini değerlendirdi.
UZMANLARDAN YATIRIMCILARA ALTIN UYARISI
Uzmanlar, altının güvenli liman özelliğini koruduğunu ancak yatırımcıların tüm birikimlerini altına yönlendirmemesi gerektiğini vurguluyor.
Portföyün yüzde 5 ila yüzde 10'unun altına ayrılmasının riskleri dengeleyebileceği belirtilirken, fiyatlarda yaşanabilecek sert dalgalanmaların da göz önünde bulundurulması tavsiye ediliyor.