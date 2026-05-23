Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Serdar Aybek’in destekleriyle gerçekleştirilen sergiler, akademisyenler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 1. kat fuayesinde sanatseverlerle buluşan “Işığın Anatomisi” sergisi, Tekstil ve Moda ile Geleneksel Bölümü öğrencilerinin Temel Desen II dersi kapsamında gerçekleştirdiği yaratıcı çalışmalardan oluştu. Sergide “ışık”, mekânı, yüzeyi ve algıyı biçimlendiren düşünsel bir yapı olarak ele alındı.

Fakülte giriş fuayesinde yer alan ikinci sergi “Stilizasyondan Akıma, Re: Form / De: Form” ise Temel Tasarım II İki Boyutlu Biçimlendirme Dersi kapsamında üretilen özgün eserleri bir araya getirdi. Doç. Yıldız Ersağdıç’ın öncülük ettiği bu sergiler, sanat tarihinin biçimsel mirasını çağdaş bir estetik anlayışla yeniden ele aldı.

“Stilizasyon” sergisinde biçimsel sadeleştirme; gerçekliğin yeniden kodlanması ve estetik bir düşünce sistemine dönüştürülmesi olarak tanımlanıyor. “Akım” kavramı ise bireysel ve sanatsal jestlerin, tarihsel ve kolektif bir sanat diline dönüşümünü temsil ediyor.

“Re: Form / De: Form” başlığı ise yeniden biçimlendirme ile deformasyon arasındaki yaratıcı gerilime işaret ediyor. Öğrenciler; Kübizm’den Pop-Art’a, Ekspresyonizm’den Sürrealizm’e uzanan farklı sanat akımlarını çözümleyen, dönüştüren ve yeniden kuran özgün görsel düşünme alanları yaratıyor.

Doç. Yıldız Ersağdıç, sergilerin eleştirel ve yaratıcı bir diyaloğu temsil ettiğini ifade etti. Fakülte yönetimi ve dekanlığın destekleriyle gerçekleştirilen sergiler, genç sanatçı adaylarının çağdaş sanat düşüncesine olan hâkimiyetini gözler önüne sererken, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin üretken ve yenilikçi sanat ortamını da bir kez daha ortaya koydu.