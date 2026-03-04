İstanbul Beyoğlu’nda bir kafede içtiği Türk kahvesinin ardından rahatsızlanan genç mühendisle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Taraflar arasında sağlanan uzlaşma sonrası dosyada takipsizlik kararı verildi.

Olay, 17 Kasım 2025’te meydana geldi. Genç mühendis Ayben Ö.T., bir kafede içtiği Türk kahvesinin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede kahvenin hazırlanmasında kullanılan sıvının deterjan olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi ile kahveyi hazırlayan çalışanların da aralarında bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında daha sonra adli kontrol tedbiri uygulandı.

Savcılığın sevk yazısında, olayda kasıt unsuruna rastlanmadığı belirtildi. Buna göre, kafenin yoğun olması nedeniyle çalışanlardan biri mutfakta yardım isterken, mutfağı daha önce bilmeyen bir kişinin etiketsiz bir şişedeki sıvıyı yanlışlıkla kahve yapımında kullandığı ifade edildi.

Soruşturma sürecinde taraflar arasında uzlaşma sağlandı. Şüpheliler Engin Ö., Gülsüm Sude Ö. ve Sıla Nur Ö.’nün müşteki tarafa toplam 1 milyon 500 bin lira ödeme yaptığı ve tarafların bu şekilde uzlaştığı belirtildi.

Uzlaşma sağlanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.