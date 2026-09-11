Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da uygulanacak kiralık sosyal konut projesinin detaylarını 15 soru ve yanıtla açıkladı.
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İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinin başvuru şartları açıklandı. Bakan Murat Kurum, detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.Kaynak: AA
Bakan Kurum’un paylaşımına göre Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında ilk etapta 1.071 konutun Ekim 2026’da teslim edilmesi planlanıyor.
Proje kapsamında toplam 15 bin konut kiralanacak.
İlk etapta kiraya verilecek konutlar dört grupta tahsis edilecek.
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’de 360; Maltepe, Tuzla ve Kartal’da 330; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da 291; Arnavutköy’de ise 90 konut kiralanacak.
Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri bulunacak.
Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.
Projeye başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamak ve evli olmak gerekiyor.
Ayrıca başvuru sahibinin en az bir yıldır İstanbul’da kesintisiz ikamet etmesi şartı bulunuyor.
Başvuru sahiplerinin Türkiye sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor.
Başvurular yalnızca İstanbul’da ikamet eden vatandaşlara açık olacak.
İstanbul sınırları içerisinde yaşayanlar, açıklanan ilçeler arasından istedikleri ilçe için başvuru yapabilecek.
Üzerine kayıtlı konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak.
Ayrıca son beş yıl içinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satan kişiler de başvuru yapamayacak.
Kendisine kiralık konut tahsis edilen kişinin tahsis süresi içerisinde konut satın alması durumunda, tahsis edilen konutu boşaltması gerekecek.
Kira bedeli, konut teslimini takip eden ayın 20’sinde ödenmeye başlanacak.
Konut teslimi için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca kira artışı yapılmayacak.
Bu sürenin ardından gelen ilk ocak ayında kira bedeli TÜFE oranında artırılacak.
Tahsis süresi üç yıl ile sınırlı olacak ve bu süre uzatılmayacak.
Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar kiralık sosyal konut projesine başvuramayacak.
Başvuru sahipleri, başvurularının durumunu TOKİ hizmetleri arasında yer alan “Konut/İşyeri Başvuru” menüsünden takip edebilecek.