Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları

Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları

İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinin başvuru şartları açıklandı. Bakan Murat Kurum, detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Kaynak: AA
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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da uygulanacak kiralık sosyal konut projesinin detaylarını 15 soru ve yanıtla açıkladı.

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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 2

Bakan Kurum’un paylaşımına göre Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında ilk etapta 1.071 konutun Ekim 2026’da teslim edilmesi planlanıyor.

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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 3

Proje kapsamında toplam 15 bin konut kiralanacak.

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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 4

İlk etapta kiraya verilecek konutlar dört grupta tahsis edilecek.

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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 5

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’de 360; Maltepe, Tuzla ve Kartal’da 330; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da 291; Arnavutköy’de ise 90 konut kiralanacak.

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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 6

Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri bulunacak.

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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 7

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 8

Projeye başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamak ve evli olmak gerekiyor.

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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 9

Ayrıca başvuru sahibinin en az bir yıldır İstanbul’da kesintisiz ikamet etmesi şartı bulunuyor.

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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 10

Başvuru sahiplerinin Türkiye sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor.

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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 11

Başvurular yalnızca İstanbul’da ikamet eden vatandaşlara açık olacak.

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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 12

İstanbul sınırları içerisinde yaşayanlar, açıklanan ilçeler arasından istedikleri ilçe için başvuru yapabilecek.

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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 13

Üzerine kayıtlı konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak.

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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 14

Ayrıca son beş yıl içinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satan kişiler de başvuru yapamayacak.

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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 15

Kendisine kiralık konut tahsis edilen kişinin tahsis süresi içerisinde konut satın alması durumunda, tahsis edilen konutu boşaltması gerekecek.

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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 16

Kira bedeli, konut teslimini takip eden ayın 20’sinde ödenmeye başlanacak.

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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 17

Konut teslimi için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca kira artışı yapılmayacak.

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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 18

Bu sürenin ardından gelen ilk ocak ayında kira bedeli TÜFE oranında artırılacak.

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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 19

Tahsis süresi üç yıl ile sınırlı olacak ve bu süre uzatılmayacak.

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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 20

Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar kiralık sosyal konut projesine başvuramayacak.

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Detaylar netleşti: İstanbul’da TOKİ’den ucuza ev kiralamanın koşulları - Resim: 21

Başvuru sahipleri, başvurularının durumunu TOKİ hizmetleri arasında yer alan “Konut/İşyeri Başvuru” menüsünden takip edebilecek.

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