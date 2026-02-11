BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görevlerinden ayrılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a teşekkür eden Destici, yeni atanan bakanlara da başarı dileklerini iletti.

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e yönelik ifadeleri “çirkin saldırı” olarak nitelendiren Destici, kadınların inanç ve kıyafetleri üzerinden hedef alınmasını kabul etmeyeceklerini söyledi. Destici, “Kadınlarımızın inançlarından ve giyimlerinden dolayı hakarete uğramasına dün de sessiz kalmadık, bugün de kalmayız” diye konuştu.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNE DESTEK

15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya hesabı açılmamasına yönelik hazırlanan yasal düzenleme taslağını desteklediklerini belirten Destici, Türkiye’nin bu konuda geç kaldığını savundu. Sosyal medyanın aile yapısı ve gençler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ifade eden Destici, taslağın bir an önce yasalaşmasını istedi.

Mevcut mevzuatta 18 yaşın çocuk kabul edildiğini hatırlatan Destici, 15 yaşından sonra işlenen bazı ağır suçların “çocuk suçu” kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirdi. Ağır suçların büyükler kategorisinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Destici, yasal boşlukların giderilmesi çağrısında bulundu.

'UMUT HAKKI DA GENEL AF DA OLMAZ'

PKK ve DEM Parti’ye yönelik eleştirilerde bulunan Destici, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında kamuoyunda dile getirilen “umut hakkı” ve genel af tartışmalarına sert çıktı. Destici, “Bu ülkede terörist başı başta olmak üzere terör cinayetlerinin emrini verenler için umut hakkı da genel af da asla söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın açıklamalarına da tepki gösteren Destici, Türkiye’de etnik köken üzerinden bir ayrımcılık yapılmadığını savundu.

ORTA DOĞU VE EKONOMİ MESAJI

Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Destici, Türkiye’nin bölgesel gelişmeler karşısında “oyun kurucu” bir aktör olması gerektiğini söyledi. Savunma sanayisindeki ilerlemelerin bu hedefin göstergesi olduğunu belirten Destici, Türkiye’nin daha da güçleneceğini ifade etti.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Destici, özellikle KOBİ’lerin vergi ve SGK tahsilat süreçlerinde zorlandığını kaydetti. “İşletmeyi kapatarak değil, işletmeyi yaşatarak tahsilat yapılmalıdır” diyen Destici, haciz ve bloke uygulamalarının borç tutarıyla orantılı ve kademeli olması gerektiğini belirtti.