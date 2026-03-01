Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgede artan gerilimin Türkiye açısından güvenlik riski oluşturabileceğini belirterek, yeni bir göç dalgasına karşı tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Sivas’ta partisinin merkez ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Destici, Türkiye’nin hem askeri hem de siyasi olarak güçlü olmak zorunda olduğunu ifade etti.

'GÖÇ DALGASINA KARŞI DAHA TEDBİRLİ OLUNMALI'

Bölgede yaşanan gelişmelerin Türkiye’yi doğrudan etkileyebileceğini belirten Destici, “Türkiye elbette tedbirlerini almaktadır. Elbette ki kendi güvenliğini, vatandaşının güvenliğini önceleyecektir. Burada alınacak en önemli güvenlik noktalarından birisi de bizim Suriye’de olduğu gibi İran’dan ikinci bir göç dalgasına karşı daha tedbirli olmamız gerekiyor. Biliyorum ki devletimiz de, hükümetimiz de buna hazırlıklıdır” dedi.

Türkiye’nin diplomatik rolüne de dikkat çeken Destici, “İnşallah Türkiye bu saldırganların saldırılarının durması için elinden gelen gayreti gösterecek. Yine arabulucu rolünü en üst seviyede gerçekleştirecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Orta Doğu’daki askeri operasyonları da eleştiren Destici, ABD ve İsrail’in bölgedeki saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunarak, “Güçlü olan vuruyor, kimse ses çıkaramıyor. Nerede Birleşmiş Milletler? Hangi uluslararası hukuk buna izin veriyor? Hepsi palavra, tek dertleri kendi çıkarları ve İsrail’in güvenliği” diye konuştu.

Destici, Türkiye’nin savunma sanayisinde güçlü olması gerektiğini belirterek, bölgedeki krizlerin yeni güvenlik tehditleri ve göç hareketleri doğurabileceğini söyledi.