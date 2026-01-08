Cumhur İttifakı ortaklarından BBP’nin lideri Mustafa Destici ile Gülben Ergen arasında yaşanan polemik, Adıyaman’daki bir anaokulu açılışının ardından başlamıştı. Açılışta halay çekerken başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığı yönünde ortaya atılan iddialar üzerine Ergen, kendisini hedef alan Destici hakkında şikâyette bulunmuştu.

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP’nin lideri Mustafa Destici ile Gülben Ergen arasında yaşanan polemik, Adıyaman’daki bir anaokulu açılışının ardından başlamıştı. Açılışta halay çekerken başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığı yönünde ortaya atılan iddialar üzerine Ergen, kendisini hedef alan Destici hakkında şikâyette bulunmuştu.

'BANA GÖRE SANATÇI DEĞİLDİR'

Destici, Türkiye Basın Federasyonu’nun düzenlediği Anadolu Sohbetleri Programı’nda bu kez doğrudan sorulan bir soru üzerine Gülben Ergen’i yeniden gündemine aldı. Gazeteci Sinan Burhan’ın, “Gülben Ergen sanatçı mı değil mi?” sorusuna Destici, sert bir yanıt vererek Ergen’in sanatçı olmadığını savundu.

GÜLBEN ERGEN’DEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Bu sözlerin ardından Gülben Ergen, sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama yaparak dava açacağını duyurdu. Ergen, açacağı davadan elde edeceği tazminatı sokak hayvanları yararına kullanacağını açıkladı ve bu açıklamayı “cevap hakkına saygı gereği” paylaştığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman’da düzenlenen anaokulu açılış törenine katılan Gülben Ergen, halay sırasında başörtülü bir kadının elini tutmadığı iddiasıyla eleştirilerin hedefi olmuştu. Ergen, iddialara sert bir dille yanıt vererek insanların kıyafetleri üzerinden yargılanmasına karşı çıktığını vurgulamıştı.

Ergen açıklamasında, insanları “iyi” ve “kötü” olarak ayırdığını belirterek, halay sırasında gençlerle coşkuya kapıldığını ve kasıtlı bir davranışının söz konusu olmadığını ifade etmişti.

BBP lideri Mustafa Destici ise bu açıklamaya rağmen Ergen’i hedef almayı sürdürmüş, kullandığı sert ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Destici’nin sözleri üzerine Gülben Ergen, hukuki yollara başvuracağını ve kazanacağı tazminatla okul yaptıracağını açıklamıştı.