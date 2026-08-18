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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, Karaağaç Köyü’nde gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Gölpazarı’nda yağlık ayçiçeği üretimi her geçen yıl artış gösteriyor. Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre 2023 yılında 19 bin 800 dekar olan ekili alan, 2026 yılında 31 bin 500 dekara ulaştı. Son yıllarda Bakanlık ve Bilecik İl Özel İdaresi destekleriyle yürütülen projeler kapsamında üreticilere hibe destekli tohum dağıtımları gerçekleştirilerek üretim alanlarının genişlemesine katkı sağlandı.

Hasat programında üreticilerle sohbet eden Kaymakam Titiz, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak emek veren tüm çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulundu. Tarımsal üretimin artırılması ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı.