Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi için ülkenin Beni Velid kentinde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazının ardından gerçekleştirilen törene yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Kaddafi destekçilerinin güçlü olduğu kentte düzenlenen törende, Muammer Kaddafi döneminde kullanılan yeşil bayraklar taşındı ve eski rejimi öven sloganlar atıldı.

Seyfülislam Kaddafi’nin, 3 Şubat’ta Trablus’un yaklaşık 170 kilometre güneyindeki Zintan kentinde silahlı bir grubun saldırısında hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Londra Ekonomi Okulu’nda doktora yapan Seyfülislam Kaddafi, babasının iktidarı döneminde rejimin olası halefi olarak gösterilen isimler arasında yer alıyordu.