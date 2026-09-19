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Türk sermaye piyasalarında patlak veren fon krizi derinleşirken, adli makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında sarsıcı bir gelişme daha yaşandı. 17 Eylül’de öğle saatlerinde emniyet güçlerince gözaltına alınan Destek Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin kamuoyuna aktardığı gelişmelere göre, Kumova'nın gözaltı sürecinde hem ikametgahında hem de şirket merkezinde kapsamlı aramalar gerçekleştirildi.

İNFO YATIRIM MERKEZİ'NE OPERASYON

Finans sektöründe adeta deprem etkisi yaratan bu operasyon dalgası yalnızca Kumova ile sınırlı kalmadı. Destek Yatırım operasyonundan sadece bir gün önce, İnfo Yatırım’ı bünyesinde barındıran Hedef Holding’in patronu Namık Kemal Gökalp de gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyeti Mali Şube ekiplerinin İnfo Yatırım’ın merkez ofisine düzenlediği baskında detaylı arama ve el koyma işlemleri yapılması, piyasalardaki gerilimi ve soruşturmanın boyutunu gözler önüne serdi.

900 MİLYAR ADLİ KISKAÇTA

Sektörün dev isimlerine yönelik peş peşe gelen tutuklama ve gözaltıların arka planında ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) başlattığı tarihi tasfiye süreci dikkat çekti. Düzenleyici kurum, krizin patlak vermesiyle birlikte yedi farklı şirketin yönetimindeki tam 130 fonun tasfiyesine hükmetmişti. Yaklaşık 515 bin yatırımcının birikimini barındıran ve toplam hacmi 900 milyar liraya yaklaşan bu devasa fon yapısı, hem SPK'nın idari hem de savcılıkların adli kıskacına alınmış durumda.

Tüm bu baş döndürücü gelişmelerin ortasında, operasyonun merkezindeki şirketlerden Destek Faktoring'in ulaştığı finansal büyüklük de kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Destek Holding’in yüzde 74 oranında hissedarı olduğu faktoring şirketinin 25,5 milyar dolarlık astronomik bir piyasa değerine ulaşarak Türkiye'nin en köklü ve dev holdinglerini bile geride bırakması, yürütülen çok yönlü soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri olarak kayıtlara geçti.