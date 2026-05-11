Desteği duyan koştu: Kuyruk kilometrelerce uzadı

Kocasinan Belediyesi, yerel tarımı desteklemek ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla geleneksel hale getirdiği domates fidesi dağıtımını bu yıl da büyük bir ilgiyle gerçekleştirdi. Vatandaşlar destek için geceden kuyruğa girince kuyruk kilometrelerce uzadı.

Mimar Sinan Parkı başta olmak üzere şehrin dört bir yanında eş zamanlı yapılan etkinlikte, toplam 300 bin kök organik domates fidesi vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren fide alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan Kayserililer, bölgeye özgü "Ata Tohumu" fidelerini teslim aldı.

4 FARKLI NOKTADA EŞ ZAMANLI DAĞITIM

Belediye ekipleri, izdihamı önlemek ve her bölgeye ulaşabilmek adına dağıtımı dört merkez üzerinden yürüttü. Dağıtım noktaları Mimar Sinan Parkı, Erkilet, Beyazşehir ve Ziyagökalp oldu.

Etkinlik kapsamında, yerli tohumlardan özenle yetiştirilen fideler 12 bin paket halinde halka sunuldu.

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR: ANA TEMAMIZ KENDİ KENDİNİ DEVAM ETTİREBİLEN TOHUM

Dağıtım törenine katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yerli ve milli tohumun stratejik önemine vurgu yaptı. Organizasyonun ana temasının hibrit olmayan, "Ata Tohumu" olduğunu belirten Çolakbayrakdar şunları kaydetti:

"Bu toprakların tanıdığı, hibrit olmayan ve kendi döngüsünü devam ettirebilen fideleri hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bölgemizde 'Karabacak' veya 'Karahıdır' olarak bilinen bu tohuma vatandaşlarımızın ilgisi her sene artıyor. Bu organizasyon artık Kocasinan ile özdeşleşmiş durumda."

VATANDAŞLAR GECE YARISINDAN İTİBAREN KUYRUKTA BEKLEDİ

Mayıs ayının ilk haftasıyla birlikte vatandaşların bu dağıtımı heyecanla beklediğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimiz gece saatlerinden itibaren gelip beklemeye başlıyor. Bu ilgi, toplumun sağlıklı gıdaya ve yerli üretime verdiği değerin en büyük göstergesidir" dedi.

Kocasinan Belediyesi’nin tarımsal destek projelerinin, sadece fide dağıtımıyla sınırlı kalmayacağı ve yerli tohum bankası çalışmalarının güçlendirilerek devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
