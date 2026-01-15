İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere uyuşturucu operasyonu kapsamında bugün 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltı kararı verilen isimler arasında voleybolcu Derya Çayırgan da yer alıyordu.

Ancak Çayırgan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Çayırgan için İBB soruşturması hakkında gözaltına alındı. Çayırgan, konutu terketmeme ve yurt dışına çıkamama adli kontrol tedbirleriyle sulh ceza hakemliğine sevk edildi.

DERYA ÇAYIRGAN'A EV HAPSİ VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Derya Çayırgan hakkında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca verdiği ifadede Çayırgan hakkında iddialarda bulunmuştu. Karaca ifadesinde voleybolcu Çayırgan’ın tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisi olduğunu iddia ederek "İmamoğlu kendisine bakar, ödemelerini bir şekilde ulaştırırdı. Fatih Keleş, Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır. Ben de Murat Gülibrahimoğlu'nun sevgilisiydim o zaman" demişti.

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?

9 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Derya Çayırgan, voleybol kariyerine Yeşilyurt altyapısında başladı. 37 yaşında olan tecrübeli voleybolcu, 1.68 metre boyunda ve libero mevkiinde görev yaptı. Smaç yüksekliği 270 cm, blok yüksekliği ise 260 cm olan Çayırgan, özellikle manşet ve defans kurgusundaki başarısıyla tanınıyordu.