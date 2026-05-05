Müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Bedavacı, kazancını değerlendirme konusunda gayrimenkulü tercih eden isimler arasına katıldı. Yoğun konser temposuna rağmen yatırım fırsatlarını değerlendiren sanatçı, finansal anlamda da güçlü hamleler yapıyor.

Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın paylaştığı bilgilere göre, Bedavacı’nın Beykoz’daki seçkin bir sitede yer alan villa için yaklaşık 110 milyon TL ödediği konuşuluyor.

Hem sahnedeki başarısı hem de beste çalışmalarıyla dikkat çeken sanatçı, bu yatırımıyla geleceğini sağlam temeller üzerine kurmayı hedefliyor.