İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir programının ikinci gününde Tarihi Kemeraltı Çarşısı’na "kriz" damgasını vurdu. İl Başkanı Ülkü Doğan ve kurmaylarıyla esnafın kapısını çalan Dervişoğlu, çarşının sessizliğe büründüğünü vurgulayarak, O Kemeraltı eski Kemeraltı değil. Bir alışveriş mekanı olarak esnafı tatmin edecek, esnafını mutlu edecek bir potansiyelde değil. Vatandaşın parası yok” dedi.

"KEMERALTI’NI AVM YAPMAK İSTEYENLER VAR"

Çarşının sorunlarının yerel yönetim ile hükümet arasındaki "siyasi çekişmeye" kurban edildiğini belirten Dervişoğlu, tarihi dokunun köreltilmeye çalışıldığını savundu. İYİ Parti Lideri, "Bazılarına ‘Bu Kemeraltı’nı yıkalım, buraya bir AVM yapalım’, çok mutlu olurlar inanın. Vakıflar Müdürlüğü, öbür tarafta belediyeler, bir ayağında hükümet... Bu rekabet İzmir’e zarar veriyor” dedi.

ÜNİVERSİTELİ ÇIRAK MESAİSİ: MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ

Ziyaret sırasında duygusal anlar da yaşandı. Mezun olduğu halde iş bulamayan ve babasının dükkanında çıraklık yapan bir gencin hikayesini dinleyen Dervişoğlu, liyakat vurgusu yaptı. Gençlerin mülakatlarla boğulduğunu söyleyen Dervişoğlu, “Kardeşlerimizi okutuyoruz. Okuttuktan sonra da liyakata bakmadan mülakata boğuyoruz. Yapacağımız ilk iş mülakatı kaldırmak” dedi.

"ESKİDEN VATANDAŞ SİYASETÇİYE KIZARDI, ŞİMDİ KİMSE YOK"

Çarşıdaki boşluğa dikkat çeken Dervişoğlu, ekonomik tabloyu eski günlerle kıyaslayarak anlattı. Geçmişte seçim dönemlerinde kalabalıktan çarşıda gezilemediğini hatırlatan Dervişoğlu, "Eskiden biz burada gezerken, seçimlerde, genel seçimlerde vatandaş alışveriş yapması zorlaşıyor diye siyasetçiye tepki gösterirdi. Şimdi bakıyorum, burada alışveriş yapmak için dolaşan insan sayısı çok azalmış. Dükkânlarda müşteri yok. Beş yıl öncesiyle mukayesesi kabil değil. Beş yıl önce bu sokaklara giremezdik bu saatte” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KRİZLER SARMALINDA"

Ziyaret sonunda genel bir değerlendirme yapan Dervişoğlu, krizin çok boyutlu olduğunu savundu. Türkiye’nin potansiyelinin yüksek olduğunu ancak yanlış politikalarla sıkıştırıldığını belirten İYİ Parti Lideri şu ifadeleri kullandı:

“Her alanda kriz olan bir ülkeden bahsediyoruz şu an. Adaletinde kriz var, milli eğitiminde kriz var, ekonomisinde kriz var, tarımında kriz var, gıda güvenliğinde kriz var.”