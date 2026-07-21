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Kaynak: Haber Merkezi

Türk siyasetinin tıkanıklık yaşadığı, ana muhalefetin hukuki tartışmalarla boğuştuğu ve iktidarın ekonomik politikalarının vatandaş üzerindeki yükünün arttığı şu günlerde, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu gösterdiği üstün performansla adeta merkez siyasetin parlayan yıldızı oldu. Türk siyasetine taze bir soluk getiren "üçüncü yol" vizyonunun Dervişoğlu ile birlikte sahada karşılık bulduğu görülüyor.

Gazetemizin yazarı İsmail Türk, İYİ Parti’nin yükselen grafiğini ve Dervişoğlu’nun sahadaki örnek liderliğini kaleme alarak siyasi kulisleri hareketlendiren çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

'MAŞALLAH, DURMAK BİLMİYOR'

Dervişoğlu’nun adeta fırtına gibi esen saha temposuna yetişmekte zorlandığını samimiyetle dile getiren İsmail Türk, İYİ Parti liderinin sergilediği azim ve çalışkanlığa dikkat çekti.

Türk, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi,

"Bir gazeteci olarak itiraf etmeliyim ki, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu takip etmekte zaman zaman zorlanıyorum. Maşallah, durmak bilmiyor."

Dervişoğlu'nun samimi ve doğrudan halka dokunan iletişim tarzının teşkilatlara büyük bir güç kattığını belirten deneyimli gazeteci, lider ile millet arasındaki bu bağın İYİ Parti’nin geleceğindeki en büyük teminat olduğunu vurguladı.

İNANMIŞ VE DİSİPLİNLİ KADROLAR

Dervişoğlu’nun vizyoner liderliğinin teşkilatlara da doğrudan yansıdığına işaret eden İsmail Türk, yakın zamanda gerçekleşen Kıbrıs ziyaretindeki izlenimlerini aktardı. Ziyaretin klasik ve sıradan bir protokolden çok uzak, adeta iktidara yürüyen bir hareketin kararlılığını taşıdığını belirten Türk, sahadaki tablodan övgüyle bahsetti.

Türk, teşkilatların gözlerindeki inanç ve heyecanın ilk andan itibaren hissedildiğini ifade ederek, İYİ Parti kadrolarının net bir hedef duygusu ve yüksek bir disiplinle sahayı adeta ilçe ilçe, sokak sokak ördüğünü belirtti.

Halkın ve teşkilatların Dervişoğlu'na olan güveninin, Dervişoğlu’nun Türkiye siyasetindeki birleştirici rolünü pekiştirdiğini söyleyen Türk, İYİ Parti'nin iktidar alternatifi olarak yükseldiğini ifade etti.

Müsavat Dervişoğlu başkanlığındaki İYİ Parti’nin sadece muhalefet etmekle kalmayıp, Türkiye’nin sorunlarına somut çözümler üreten en güçlü iktidar alternatifi haline geldiği belirtiliyor. Parti tabanında ve sahadaki seçmen nezdinde İYİ Parti’nin Türkiye’nin ikinci büyük partisi ve ardından birinci partisi olma potansiyeli her geçen gün daha da güçleniyor.

Değerlendirmesini siyasetin temel kuralına vurgu yaparak tamamlayan İsmail Türk, "Elbette son sözü her zaman millet söyler. Ancak sahada gördüğüm tablo, İYİ Parti’nin bu hedef doğrultusunda ciddi ve güçlü bir hazırlık içinde olduğunu gösteriyor," diyerek İYİ Parti’nin önümüzdeki dönemin belirleyici ana aktörü olacağının altını çizdi.