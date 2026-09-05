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Kaynak: ANKA

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu’nun Fatsa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda konuşan Dervişoğlu; “Terörsüz Türkiye” süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Siyasi mücadelesinin sağ-sol ayrımı üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, “Mesele sağcının, solcunun meselesi değildir. Mesele şu partilinin, bu partilinin meselesi değildir. Mesele Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in ilelebet var olup olmayacağı meselesidir” dedi.

Dervişoğlu, sözlerini “Derdimiz Cumhuriyet’tir. Derdimiz sağcı-solcu meselesi değil. Derdimiz Cumhuriyet’e karşı yöneltilmiş kalkışmayı engellemektir” diye sürdürdü.

“ÖCALAN’A STATÜ ARAMAKTIR PROVOKATÖRLÜK”

“Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik eleştirilerinin “provokasyon” olarak nitelendirilmesine tepki gösteren Dervişoğlu, Abdullah Öcalan üzerinden sert ifadeler kullandı.

Dervişoğlu şöyle konuştu:

“Diyorlar ki bu projeye karşı konuşanlar provokatördür. ‘Bu süreci baltalamaya çalışıyorlar demektir’ deyip maksadı aşan ifadelerde bulunuyorlar. İmralı’daki canibaşı için eğer bir provokatör aranıyorsa, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelsin, bu kürsüden konuşsun, örgütünü feshettiğini açıklasın, umut hakkından da yararlansın’ demektir provokatörlük. Abdullah Öcalan denen caniye statü aramaktır provokatörlük. İmralı’ya gidip Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile o caniyi eşitlemektir provokatörlük.”

“MİLLETİN VİCDANINDAN ÇIKAN SES PROVOKATÖRLÜK OLAMAZ”

Sürece karşı yükselen itirazların provokasyon olarak değerlendirilemeyeceğini savunan Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milletin vicdanından çıkan ses provokatörlük olamaz. O ses Cumhuriyet’in savunuculuğu demektir, Türk bayrağının savunuculuğu demektir ve Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerinin savunuculuğu demektir. Bu mücadeleyi bulunduğumuz her yerde vereceğiz.”

Hakkında açılabilecek davalara ilişkin de konuşan Dervişoğlu, “İsteyen istediği takibi yapabilir. İsteyen istediği davayı da açabilir. Ben başkaları gibi üç gün cezaevinde yattıktan sonra cezaevi şartlarından bunalacak adam değilim” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’E “EVET OYU” GÖNDERMESİ

Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasında “YENİ Parti” yerine “İYİ Parti” demesine de değindi.

Özel’in komisyondaki oylamaya ilişkin sözlerine yanıt veren Dervişoğlu, “Biz İYİ Parti’nin iki katına yakın hayır oyu verdik” açıklamasını hatırlatarak, “Hayır oyu vermek doğru bir şeyse sen niye evet oyu verdin? Zorla mı? Hem verdiğin hayır oylarıyla övünüyorsun hem de evet oyu veriyorsun” dedi.

Özel’in “İYİ Parti” ifadesini dil sürçmesi olarak değerlendirmediğini belirten Dervişoğlu, “Ben onu dil sürçmesi olarak görmüyorum, Allah söyletiyor” diye konuştu.