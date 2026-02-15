İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Babala TV’de Oğuzhan Uğur’un sunduğu programa konuk oldu. Programda yöneltilen soruları yanıtlayan Dervişoğlu, “Öcalan’a umut hakkı tanınır ve Meclis’e gelirse ne yaparsınız?” sorusu üzerine sert bir açıklama yaptı.

'CESEDİMİ ÇİĞNEMEDEN MECLİS’E GİREMEZ'

Dervişoğlu, söz konusu ihtimale ilişkin görüşünü şu ifadelerle dile getirdi:

“Benim cesedimi çiğnemeden Meclis’e giremez.”

Açıklama, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken programın ilgili bölümü önümüzdeki hafta yayınlanacağı biliniyor.