Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

UMUT HAKKI

Teröristlere umut hakkı vermenin ve buna kılıf uydurmanın peşinde koştuklarından onlar için bu konunun bir önemi yoktur. Konu insan hayatı ise gözler kör, kulaklar sağırdır. Çünkü hepsi hür fertlerden nefret etmektedir. Güya Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia edenler diyor ki, raporda Kürt meselesini terör parantezine almayın.

"KÜRTLERE EN BÜYÜK KÖTÜLÜĞÜ SİZ YAPIYORSUNUZ"

Memleketin tüm dertlerini İmralı'daki katilin özgürlüğüne indirgeyen sizsiniz. Siz kürtleri Öcalan ve PKK'ya sabitlemek için elinizden geleni ardınıza koymuyorsunuz. Bu işin nereye varacağını bile bile yapıyorsunuz, Kürtlere en büyük kötülüğü siz yapıyor Türk milletini tuzağa çekiyorsunuz.

"KÜRTLER AFGAN MÜLTECİ Mİ?"

Entegrasyonmuş, eşit yurttaşlıkmış, barışmış... Bu ülkede Kürtler Afgan mülteci mi ki sen onları entegre edeceksin Numan Kurtulmuş? Sana soruyorum! 40 senede 50 bin insan terörden hayatını yitirmiş. Kimse teröristle kardeşini karıştırmamış. Sen kimle kimi barıştırıyorsun? Önce söyle bakalım sen Türkiye'yle, türk milletiyle, Türkiye'yi kuran iradeyle, Lozan'la, Atatürk'le barışık mısın?

MADEN FACİASI

Kilimli'de hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Enkaz altındaki madencilerimizin de en kısa sürede kurtulmalarını temenni ediyorum. Bunun altından denetimsizlik ve kuralsızlık çıkması hiçten bile değildir. 19. yüzyıl standartlarının gerisinde bir binadır. O yapının nasıl müsaade aldığını sorgulamak, bu kaçıncı diye sormaktır görevimiz.

POLİS İNTİHARI

Giresun'da bir polis memurumuzun intiharı da bizi derinden üzmüştür. Buradaki asıl mesele polisin kızını, devletine emanet etmeyişidir. Son 2 sene intiharlar yüzde 30 artmıştır. Var mıdır bunun önüne geçebilecek bir çabanız? Nöbet tayin v mobbing şikayetleri dinlenilmekte midir?

