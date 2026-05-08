DERVİŞOĞLU’NDAN YARGIYA "TALİMAT" ELEŞTİRİSİ: ADALETİN BİTTİĞİ NOKTADAYIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin devam eden "mutlak butlan" davası süreciyle ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Dervişoğlu, yargı kararlarının bağımsızlığına vurgu yaparak, kararların "yazıldığı halde açıklanmadığı" yönündeki iddiayı sert bir dille eleştirdi.

"KARAR YAZILDI AMA BEKLETİLİYOR MU?"

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Dervişoğlu, CHP kurultayıyla ilgili bir "butlan kararı" (geçersizlik kararı) yazıldığına dair söylentilerin vahametini vurgulayarak şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir butlan kararı var, güya yargılaması var. Oysa kamuoyunda ne konuşuluyor? Sizler basın mensubusunuz, butlan kararı yazıldı diyor. Yazılan kararın kamuoyuyla paylaşılabilmesi için talimat beklendiği söyleniyor.”

"SİYASİ KARAR BEKLENİYORSA ADALET BİTMİŞTİR"

Dervişoğlu, bir mahkeme hükmünün ilan edilmesinin veya uygulanmasının siyasi otoritenin onayına tabi olmasının, adalet mekanizmasının sonu anlamına geleceğini ifade etti. Açıklamasında, "Bir mahkeme kararının yaşama geçirilmesi için şayet bir siyasi karar bekleniyorsa, o ülkede adalet bitmiş demektir" sözleriyle, yargı üzerindeki siyasi baskı iddialarına en üst perdeden tepki gösterdi.