İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu; İYİ Parti üyesi Mehmet Emin Korkmaz’ın hakaretine maruz kalan AKP'li Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

“TÜRK KADINININ GÜCÜ DÜNYAYI YÖNETMEYE YETER”

Dervişoğlu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i perşembe günü makamında ziyaret edeceğini duyurdu.

X hesabından paylaşımda bulunan Dervişoğlu şunları söyledi,

"Mihalgazi Belediye Başkanı Sayın Zeynep Güneş Hanımefendi ile telefonda görüştük. Maruz kaldığı edepsizliğin, kutsallarımıza yöneltilmiş aşağılık bir tavır olduğu konusundaki kanaatimi ifade ettim. Perşembe günü kendisini Mihalgazi Belediye Başkanlığı’ndaki makamında ziyaret edeceğim. Türk kadınının gücü dünyayı yönetmeye yeter; nasıl yöneteceğine ise kendisi karar verir. İYİ Parti’nin tartışmasız duruşu budur."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Üyesi Mehmet Emin Korkmaz, sosyal medya hesabından giyim tarzı nedeniyle AKP'li Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaret içerikli bir paylaşımda bulundu.

Skandalın ardından gözaltına alınıp "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan Korkmaz'ın, İYİ Parti tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı.