İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sosyal medya hesabından grup toplantısı öncesi videolu bir mesaj yayımladı. Yayımlanan videoda Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz, beyin göçü gibi sorunlara yer verildi. Videolu mesajda, "Ya eşitlik gerçekten mümkünse?" diye soruldu.

'YA EŞİTLİK ÇOK UZAKTA DEĞİLSE?'

Videoda şu ifadelere yer verildi:

"Ya gerçekten mümkünse? Ya her yeni gün, hepimiz için yeni bir umut demek olsaydı hatamızdan.

Çocuklar gençler, emekliler için... Ya sadece hayatta kalmak için değil, hayatı yaşamak için çalışsaydık?

Alın terinin karşılığı insanca bir yaşam olsaydı. Maaşlar günü değil geleceği kurtarsaydı. Ya artan fiyatlar değil de alım gücümüz olsaydı? Anneler bu akşam ne pişirsem diye kaygılanmasaydı. Sofralar bolluk ve bereketle de olsaydı. Babalar, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmasaydı. Ya çocuklar sokağa sadece oyun oynamak için çıksaydı. Okul zilinin yerini makine uğultusu almasaydı. Her çocuk eşit fırsata erişebilseydi. Ya gençler bavulunu alıp gitmek yerine, yarınlarını burada inşa edebilseydi. Ve kimse hakkını aramaktan korkmasaydı. Ya, susturulan düşünceleri boş koltuklardan dinlemeseydik. Peki ya gerçekten farklılıklarımız zenginliklerimiz olsaydı. Kutuplaşmak yerine birleşebilseydik. Ben değil biz diyebilseydik. Alışmak yerine değiştirmeyi seçseydik mesela. Ya gerçekten değişseydi? Değiştirebiliriz.

Ya eşitlik çok uzakta değilse? Ya eşitlik gerçekten mümkünse?"