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Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç / Yeniçağ



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, nikâh şahitliğini yaptığı genç çifte, “Evlatlarınızı vatanına, milletine ve bayrağına bağlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yetiştirin” mesajını verdi.

DERVİŞOĞLU VE OLGUN, GENÇ ÇİFTİN NİKÂH ŞAHİDİ OLDU

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu’nun oğlu Kadir Kantartopu ile Fatma Bilge Dipi’nin düğün törenine katıldı. Genç çiftin nikâh şahitliğini Müsavat Dervişoğlu ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Hakan Şeref Olgun yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde gerçekleştirilen düğün törenine katılarak, Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu’nun oğlu Kadir Kantartopu ile Fatma Bilge Dipi çiftinin mutluluğuna ortak oldu.

Çay Belediye Düğün Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirilen törende genç çiftin nikâhını, damadın babası Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu kıydı.

NİKÂH ŞAHİTLERİ DERVİŞOĞLU VE OLGUN OLDU

Kadir Kantartopu ile Fatma Bilge Dipi çiftinin nikâh şahitliğini, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Hakan Şeref Olgun yaptı.

Nikâh akdinin tamamlanmasının ardından genç çifti tebrik eden Dervişoğlu ve Olgun, Kadir Kantartopu ile Fatma Bilge Dipi’ye sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde geçirecekleri bir ömür diledi. Düğün salonunda büyük ilgiyle karşılanan Dervişoğlu, genç çifte yönelik yaptığı konuşmada aile kurumunun önemine dikkat çekerek anlamlı mesajlar verdi.

“ATATÜRK’ÜN YOLUNDA EVLATLAR YETİŞTİRİN”

Yeni evlenen çiftlere çocuk sayısı üzerinden tavsiyelerde bulunulmasına göndermede bulunan Dervişoğlu, kendisinin böyle bir öneride bulunmayacağını belirtti.

Dervişoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bazıları yeni evlenen çiftlere çocuk sayısı söylüyor. Ben sizlere böyle bir tavsiyede bulunmayacağım. Benim sizlerden isteğim; evlatlarımızı vatanına, milletine ve bayrağına bağlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yetiştirmenizdir.”

Dervişoğlu’nun vatan, millet ve Atatürk vurgusu yaptığı sözleri, düğün salonunda bulunan davetliler tarafından büyük alkış aldı.

İYİ PARTİ’NİN ÜST DÜZEY YÖNETİMİ ÇAY’DA BULUŞTU

Nikâh törenine İYİ Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu’nun yanı sıra, İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İYİ Parti Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Hakan Şeref Olgun ile İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş katıldı.

Törende ayrıca İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Demokrat Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hikmet Bülbül, siyasi parti temsilcileri, yerel yöneticiler ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

KANTARTOPU AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, oğlu Kadir Kantartopu’nun nikâhını bizzat kıymanın gururunu ve mutluluğunu yaşadı.

Başkan Kantartopu, nikâh töreninde genç çifte evlilik kurumunun önemine ilişkin tavsiyelerde bulunarak, oğluna ve gelinine bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Nikâhın kıyılmasının ardından Kadir Kantartopu ile Fatma Bilge Dipi çifti, nikâh şahitleri Müsavat Dervişoğlu ve Hakan Şeref Olgun’un yanı sıra aileleri ve davetlilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

DERVİŞOĞLU VATANDAŞLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Düğün töreni boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen davetlileri geri çevirmedi. Sıcak ve samimi görüntülere sahne olan törende, İYİ Parti’nin üst düzey yöneticileri ile Afyonkarahisar teşkilat mensupları da genç çiftin ve Kantartopu ailesinin mutluluğuna ortak oldu.

Müsavat Dervişoğlu’nun “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda evlatlar yetiştirin” sözleri ise düğün törenine damga vuran ve uzun süre alkışlanan mesajlardan biri oldu.