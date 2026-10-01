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Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni yasama yılı öncesinde Halk TV’nin de aralarında bulunduğu televizyon kanallarının ortak canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, Türkiye’nin çözüm bekleyen sorunları olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

“BU, İKTİDARA GELDİĞİ TAYYİP ERDOĞAN DEĞİL”

İktidarın toplumun yaşadığı sorunlardan uzaklaştığını savunan Dervişoğlu, Erdoğan için dikkat çeken ifadeler kullandı:

“Türkiye’nin çözülmeye muhtaç sorunları var. O sorunların çözülmesi lazım. Bakın, bunlar görmüyor, bilmiyor. Çünkü halkın içine çıkmıyor. Bu Tayyip Erdoğan da iktidara geldiği Tayyip Erdoğan değil. Saray elitlerinin kuşatmasında kalmış bir cumhurbaşkanı konumunda bugün.”

SİYASET, MEDYA VE AKADEMİYE ÇAĞRI

Türkiye’nin sorunlarının aşılması için farklı kesimlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla bütün bunların aşılmasını temin edecek doğru adımların atılması; siyasetin, medyanın, hatta akademinin ve üniversitelerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor.”

Dervişoğlu, sivil toplum kuruluşlarının da Türkiye’nin gerçek sorunlarının tartışılmasına öncülük etmesi gerektiğini savundu:

“Sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’nin gerçek meselelerini doğru bir bakış açısıyla ele alarak kamuoyu gündeminde yapılması icap eden tartışmalara öncülük yapabilecek bir vasfa sahip olması gerekiyor.”

“BU SORUN ÇÖZMEZ”

Gündemin siyasi aktörlerin belirlediği tartışmalarla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Yoksa bu adamların arzuladığı tartışmanın sınırında kalarak ben dinlenebilir bir siyasetçi olurum. Siz izlenebilir medya temsilcileri olursunuz. Ama bu sorun çözmez.”