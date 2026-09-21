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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aksaray’da gerçekleştirdiği programın ardından yaptığı açıklamada vatan, millet ve bayrak vurgusu yaptı. Dervişoğlu, “Türk Milleti’ni vatansız bırakmaya kalkanı, vatanın mübarek toprağında boğarız!” ifadelerini kullanırken, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

DERVİŞOĞLU’NDAN AKSARAY’DA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aksaray’da gerçekleştirdiği temasların ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü, Türk milletinin vatanla olan bağı ve bayrak üzerinden dikkat çeken mesajlar verdi.

Aksaray’daki program kapsamında vatandaşlara ve partililere seslenen Dervişoğlu, konuşmasında özellikle vatan, millet, bayrak ve milli birlik vurgusu yaptı.

Dervişoğlu, yaptığı açıklamada Aksaray’da verdikleri mesajı bir kez daha yinelediklerini belirterek, Türk milletinin vatan bütünlüğüne ilişkin hassasiyetlerini sert ifadelerle dile getirdi.

“TÜRK MİLLETİ’Nİ VATANSIZ BIRAKMAYA KALKANI…”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Aksaray’da bir kez daha ilan ettiğimiz gibi; Türk Milleti’ni vatansız bırakmaya kalkanı, vatanın mübarek toprağında boğarız!”

Dervişoğlu’nun bu sözleri, konuşmasının en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

İYİ Parti lideri, açıklamasında vatan kavramını merkeze alırken, Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve milli birlik anlayışına vurgu yaptı.

“AL BAYRAK REHBERİMİZ OLSUN”

Dervişoğlu konuşmasının devamında bayrak vurgusunu öne çıkararak, “Açtığımız al bayrak rehberimiz olsun” ifadelerini kullandı.

Bayrağın Türkiye açısından taşıdığı sembolik anlam üzerinden mesaj veren Dervişoğlu, açıklamasını birlik ve dayanışma çağrısıyla sürdürdü.

Dervişoğlu, kendisine ve partisinin verdiği mesajlara destek veren vatandaşlara da teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Sesimize ses veren, sancağa el veren, bu memleketin derdini kendi derdi bilen bütün vatan evlatlarına selam olsun!”

AKSARAY’DAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Dervişoğlu’nun açıklamasında dikkat çeken başlıklardan biri de birlik ve beraberlik çağrısı oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı, kendisini dinleyen vatandaşlara yönelik mesajında ülkenin meselelerini ortak bir sorumluluk olarak gören kesimlere seslendi. “Bu memleketin derdini kendi derdi bilen” ifadesiyle vatandaşların ülke meselelerine duyarlılığına vurgu yaptı.

Açıklamada “sesimize ses veren” ve “sancağa el veren” ifadelerinin kullanılması da Dervişoğlu’nun konuşmasındaki milli birlik ve dayanışma temasını öne çıkardı.

DERVİŞOĞLU’NUN MESAJLARININ MERKEZİNDE VATAN VE BAYRAK VARDI

Aksaray’daki açıklamasında siyasi gündemin farklı başlıklarına ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerden ziyade vatan, millet ve bayrak eksenli mesajlar veren Dervişoğlu, özellikle Türkiye’nin milli bütünlüğüne ilişkin hassasiyetini dile getirdi.

Dervişoğlu’nun sözleri, İYİ Parti’nin Aksaray programında verdiği mesajların önemli bir bölümünü oluştururken, konuşmanın merkezinde vatanın bütünlüğü, Türk milletinin geleceği ve bayrağın sembolik önemi yer aldı.

“BÜTÜN VATAN EVLATLARINA SELAM OLSUN”

Dervişoğlu açıklamasının sonunda ise kendisiyle aynı hassasiyetleri taşıdığını belirttiği vatandaşlara hitap etti.

İYİ Parti lideri, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Sesimize ses veren, sancağa el veren, bu memleketin derdini kendi derdi bilen bütün vatan evlatlarına selam olsun!”

Aksaray’da verilen mesajlarda böylece vatan, millet, bayrak ve birlik başlıkları öne çıktı.

Dervişoğlu’nun açıklaması, İYİ Parti’nin Aksaray’daki programının ardından kamuoyuna yansıyan siyasi mesajlardan biri olarak dikkat çekti.