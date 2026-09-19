Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Aksaray’da düzenlediği “Bayrak Açıyorum” mitinginde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Mitingin 19 Eylül’de yapılacağı ve Dervişoğlu’nun katılacağı daha önce parti tarafından duyurulmuştu.

Konuşmasına 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlayarak başlayan Dervişoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, gazileri ve şehitleri andı. Dervişoğlu, Ankara Tandoğan ve Balıkesir’in ardından Aksaray’da olduklarını belirterek, partisinin yürütülen sürece yönelik itirazlarını sürdüreceğini söyledi.

“VATANIN MÜBAREK BAĞRINDA BOĞARIZ”

Terör politikaları ve yürütülen sürece yönelik eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, Aksaray’dan şu ifadeleri kullandı:

“100 yıl sonra Anadolu, bir kez daha devletsiz bırakılmak istenmektedir. Öfkemizi biriktirenlere, sabrımızı sınayanlara Aksaray’dan sesleniyorum; Tarih şahit ki, Yerde toprak, üstte mavi gök şahit ki, Hepsinden önemlisi yüce Allah şahit ki, Türk Milleti’ni vatansız bırakmaya kalkanı, vatanın mübarek bağrında boğarız! Türk Milleti’ni yıkmak, parçalamak ve zayıf düşürmek isteyenler sözlerimi iyi işitsin. Gökbayraktan Albayrağa, Sancağımız nasıl milletin ruhuna işleyen bir kıvılcım olmuşsa, Bu toprağın çocuklarının yürekleri, aynı kıvılcımla yanmaya hazırdır. İşte o ateş bugün Aksaray’da yanıyor. Vatan için, sınır boylarında gözünü kırpmayan yiğitlerin iradesi, Bugün Aksaray’da, bu meydandadır.”

“TÜRKİYE’Yİ TÜRKSÜZLEŞTİRMEYECEĞİZ”

Dervişoğlu konuşmasının devamında Cumhuriyetin üniter yapısına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bilge Kağan’ın Orhun’dan kulağımıza üflediği ‘Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, senin ilini töreni kim bozabilir?’ şiarının da yankısı devam ediyor. Bu ruh ve şiarla, Talas’ta, Dandanakan’da, Miryakefalon’da, Silistre ve Çanakalale’de, Sakarya ve Dumlupınar’da Türk Milleti’ni çaresiz sananları ezdik, alçak planları bozduk. Tarihin her anında, yurdun her köşesinde gösterdiğimiz kararlılığı bir kez daha haykırıyoruz: Türkiye’yi Türksüzleştirmeyeceğiz! Türk Vatanını Böldürmeyeceğiz! Cumhuriyeti Yıktırmayacağız!”



ÖCALAN TARTIŞMALARINA TEPKİ

Dervişoğlu, konuşmasında Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşulları ve statüsüne ilişkin kamuoyundaki tartışmalara da değindi. Bu konudaki iddialarını şöyle dile getirdi:

“Utanmazlar ittifakı, şimdi de İmralı’da inşaat yapıyormuş. Ev miymiş? Konut muymuş? Villa mıymış? Bahçesi kaç metreymiş? Kaç oda kaç salonmuş, Alay eder gibi millete bunu konuşturuyorlar. Ben size söyleyeyim: Milletin derdi metrekaresi değil! Millet şunu soruyor: Yahu siz ne yapıyorsunuz? Dün bu memleketin çocuklarının katili dediğiniz adamı bugün nereye hazırlıyorsunuz? Ne statüsü? Ne siyaseti? Ne muhataplığı? Ne evi? Ne villası? Bu milletin gazisi hakkını almak için park köşelerinde bekleyecek; Elini, kolunu, gözünü, ömrünü vatan müdafaasında bırakmış insanlarımız hâlâ hak mücadelesi verecek; Ama eli kanlı bir terör örgütünün elebaşına statü konuşacaksınız öyle mi? Ömür boyu hapse mahkum bir hükümlüye ev yapacaksınız öyle mi? Yok öyle yağma!”

Dervişoğlu, devamında da iktidara yönelik eleştirilerini sürdürerek şöyle konuştu:

“Zehirle aş kaynatıyorsunuz. Kamu haklarından men edilmiş bir terör hükümlüsüne, Devlet katında makam arıyor ve hatta bahşediyorsunuz. Kanunun amir hükmüne rağmen, cezanın infazına cezaevi yerine, İster konut ister villa ister yerleşke adına ne derseniz deyin, Özel bir alan tahsis ediyorsunuz. Kanunları çiğniyor, devleti katilin kölesi yapıyorsunuz. Biz, ‘ihanetin zaman aşımı yoktur’ deyince de hop oturup, hop kalkıyorsunuz. İstediğinizi hücrede, dilediğinizi de villada yatırma yetkisini kimden alıyorsunuz? Bu cani için özel bir kanun çıkarttınız da bizim mi haberimiz yok. Suç işliyorsunuz beyler, suç işliyorsunuz! Bunun hesabını sormak boynumuzun borcu olsun.”

“TÜRKİYE HIZLA TEK ADAMLIĞIN PENÇESİNE SÜRÜKLENİYOR”

Seçim sistemi, Meclis ve millet iradesi üzerinden iktidara eleştiriler yönelten Dervişoğlu, şunları kaydetti:

“İstedikleri düzen budur. Seçimsiz bir seçim sistemi. Adı demokrasi olacak, Ama iktidarı değiştiremeyeceksin. Adı Meclis olacak, Ama milletin dediğini yapmayacak. Adı seçim olacak, Ama sonuç hoşlarına gitmezse yargı devreye girecek. Adı milletvekili olacak, Ama senin verdiğin oyu, namus gibi taşıması gerekirken, Rozeti alıp başka kapıya götürecek. Adı Cumhuriyet olacak, Ama tepende ömür boyu bir kişinin iktidarı tartışılacak. Bütün taşlar aynı yola döşeniyor. Muhalefeti ekarte etmek için zamanı, biçimi önceden tasarlanan operasyonlar… Siyaseti ve Meclis’i daha da itibarsızlaştıran rozet transferleri… Süreç adı altında yürütülen pazarlıklar… Milletin oyuna rağmen kurulan hesaplar… Gidilen yer bellidir: Türkiye hızla tek adamlığın pençesine sürükleniyor.”



“EN BÜYÜK GÜÇ MİLLETTİR”

Dervişoğlu, seçmenin sandıktaki iradesine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Aziz milletim, Güç sende! Ben senin olanı, Sana unutturulanı hatırlatmaya geldim. Yalnız olmadığını göstermeye geldim. Tandoğan’da da bunu söyledik. Balıkesir’de de bunu söyledik. Şimdi Aksaray’da bir kez daha söylüyorum: Bakmayın ellerindeki yetkiyle caka satmalarına, En büyük güç millettir!”



BORSAYA DİKKAT ÇEKTİ

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde küçük yatırımcıların durumuna da değinen Dervişoğlu, borsaya ilişkin iddialarını şöyle dile getirdi:

“Bakın borsaya... Yedi milyona yakın küçük yatırımcı. İnsanlar, Evladının geleceğini, Üç kuruş birikimini, Yılların emeğini yatırmış. Bunlar ne yapmış; Manipülatif fonlar kurmuş. Fiyatlar şişirmiş. Birbirinin üzerine bindirilen kâğıtlardan servetler yaratmış. Sonunda ne oluyor? Hesap küçük yatırımcıya kalıyor. Fatura milletin hazinesine yazılıyor. Tam bir saadet zinciri. Tam bir Ponzi düzeni. Tam bir sazan sarmalı. Yedi milyona yakın vatandaşı soyan bir tuzak! Mecliste defalarca önerge verdik. Araştırılmasını, soruşturulmasını istedik. Havaya kalkan elleriyle reddettiler.”

“BU KRİZ DEĞİL”

Ekonomide yaşanan sorunların uzun süredir devam ettiğini savunan Dervişoğlu, iktidarın ekonomi politikalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Atalarımız ne güzel söylemiş: ‘Her bildiğini söyleme, ama her söylediğini bil.’ diye Ben bildiğimi söylüyorum. Bu kriz değil. İktidarda kalabilmek uğruna yapacakları her türlü hilebazlığa, fesatlığa, yılanlığa İhanete, milletin ses çıkaracak hâli kalmasın istiyorlar. Yoksul ol. Borçlu ol. Kork. Başını eğ. Ve sus! İstedikleri insan tipi budur. Türk Milletinin başı dik fertleri değil, Taşeronluk yaptıkları muhayyel sömürge idaresinin Kölesi ol istiyorlar.”

DIŞ POLİTİKADA “KANDIRILDIN MI?” ÇIKIŞI

Dervişoğlu, konuşmasının dış politika bölümünde Suriye, F-35, Rusya’dan alınan S-400 sistemleri, Yunanistan ve Çin başlıkları üzerinden iktidara eleştiriler yöneltti. F-35 konusunda şu ifadeleri kullandı:

“Diplomatik dehanla, Rus’tan füze aldın, kullanamadın. F-35 projesinden atıldın. Eksiğimiz var diye kabul ettin. Savaş çıkabilir dedin, İkinci el uçak için İngiltere’yle anlaşma yaptın. Teslim tarihine 2030 dediler. Ne oldu kandırıldın mı?”



“MAKAM DEDİĞİN EMANETTİR”

Cumhuriyet ve devlet yönetimine ilişkin mesajlar veren Dervişoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Şunu aklınızdan çıkarmayın! Makam, adamı büyük yapmaz! Saray, adamı devlet yapmaz! Makam dediğin emnaettir. Devlet dediğin ise milletindir.”

KONUŞMASINI BAYRAK MESAJIYLA TAMAMLADI

Dervişoğlu konuşmasının son bölümünde mitingin “Bayrak Açıyorum” sloganına değinerek şunları söyledi:

“Şimdi kaldırın bayrakları! Ben bu bayrağı Bir parti için açmadım. Bir makam için açmadım. Bu bayrak, Milletin doğru gördüğünü yapma hakkıdır. Milletin hakkı olanı istemesidir. Milletin hürriyetidir. İstiklalidir. Şerefidir. Toprağıdır. Fabrikasıdır. Alın teridir. Ekmek teknesidir. İşte ben bayrağı bu yüzden açtım! Bu bayrağı bu yüzden diktim! Millet olacaksak; Millet kalacaksak; Bundan öte yol yoktur! Namustur. Töredir. Hukuktur. Ve hepsi bu sancaktadır! Dağlar ne kadar yüksek görünürse görünsün; Yunus’un dediği gibi: ‘Dağlar nice yüksek ise, Yol onun üstünden aşar.’ Biz de aşacağız! Çünkü bu millet, Yenilmiş bir millet değil. Bileği bükülmüş bir millet değil. Vazgeçmiş bir millet değil! Türkiye sahipsiz değil! Türk Milleti yalnız değil! Son bulsun teslimiyet! Yıkılsın zillet! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Millet!”