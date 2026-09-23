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Kaynak: Haber Merkezi

Halk TV’de Deniz Bayramoğlu’nun sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hem kendi olası adaylığına hem de muhalefetin ortak aday çıkarma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dervişoğlu, henüz adaylığını açıklamamış isimler üzerinden yürütülen tartışmaların geçmişte sorunlara yol açtığını belirterek Ekrem İmamoğlu örneğini hatırlattı.

Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Bir adayın kendisi adaylığını açıklamadıktan sonra birilerini ‘aday’ diye sunmanın hangi sonuçları beraberinde getirdiğini tecrübe ederek yaşadık. Ekrem İmamoğlu meselesinde de yaşadık. O zaman da çeşitli uyarılarda bulunmuştum.”

Kendisine sık sık yöneltilen adaylık sorusuna da yanıt veren Dervişoğlu, kapıyı tamamen kapatmadı:

“Bana çıktığım her programda ‘Siz aday olur musunuz?’ diye soruluyor. Millet sırtımıza bir sorumluluk yüklerse biz o sorumluluktan kaçmayız. Bunu defalarca söyledim. Ama şu anda yapılması gereken şey, bu sistemden ve bu uygulama biçiminden kurtulmaktır.”





ORTAK ADAY SEÇENEĞİ MASADA

Henüz ilan edilmiş bir seçim takvimi bulunmadığına işaret eden Dervişoğlu, siyasi partilerin önünde farklı seçenekler bulunduğunu söyledi.

Partilerin seçimlere kendi adaylarıyla girebileceğini, bazı siyasi partilerin ise ittifak yapabileceğini belirten Dervişoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aranan yüzde 50+1 şartı nedeniyle ortak aday formülünün de gündeme gelebileceğini ifade etti.

“MUTABIK KALINABİLECEK İSİMLER VAR”

Muhalefetin üzerinde uzlaşabileceği adayların bulunduğunu belirten Dervişoğlu, bu isimlerin erken dönemde tartışmaya açılmasının zarar verebileceğini söyledi.

Dervişoğlu, bu nedenle isimler konusunda temkinli konuştuğunu belirterek;

“Türkiye’de üzerinde hemfikir olunabilecek, mutabık kalınabilecek aday portreleri vardır. O adayların da elbette bir stratejileri vardır. O adayların ismi üzerinden yaşama geçirilen spekülasyonların o kişiliklere zarar vereceği endişesinden hareketle kelimelerimi tartarak kullanmak mecburiyetindeyim” değerlendirmesinde bulundu.