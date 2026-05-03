Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Türkiye'nin dünya genelindeki basın özgürlüğü karnesini eleştirdi. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından hazırlanan raporlara atıfta bulunan Dervişoğlu, Türkiye'nin 180 ülke içerisinde 163'üncü sırada yer almasını "acı bir gerçek" olarak nitelendirdi.

"GERÇEK DEMOKRASİ İÇİN ŞART"

Haber alma hakkının ancak özgür bir basınla mümkün olabileceğini belirten Dervişoğlu "Basın Özgürlüğü Endeksi'nde, 180 ülke arasında 163'üncü sırada olmak, Türkiye'ye yakışmıyor. Dünya Basın Özgürlüğü Günü bize bu acı gerçeği hatırlatıyor. Özgür Basın, milletin haber alma hakkı ve gerçek bir demokrasi için şarttır." ifadelrini kullandı.

GAZETECİLERİ SELAMLADI

Mesajının sonunda, zorlu şartlar altında görevini sürdüren medya mensuplarına destek veren Dervişoğlu, "Mesleğini hakkı ve onuru ile yapan gazetecileri selamlıyorum" diyerek tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

"VARLIĞINI TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN EDENLERİN 3 MAYIS TÜRKÇÜLER GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından, 3 Mayıs Türkçüler Günü'nü de kutladı.

Dervişoğlu, "Zulüm ne taraftan gelirse gelsin direndik. Dün, bugün, daima! Varlığını Türk varlığına armağan edenlerin 3 Mayıs Türkçüler Günü kutlu olsun" açıklamasında bulundu.