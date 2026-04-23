23 Nisan özel oturumunda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "çocukların neşesizliği" vurgusunu ağır bir tabloyla güncelledi. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul felaketlerine dikkat çeken Dervişoğlu, yaşanan acıları sadece bir keder değil, siyasetin ve Meclis’in "ağır bir mağlubiyeti" olarak tanımladı. Güvenlik önlemlerinin sadece yasaklarla çözülemeyeceğini belirten lider, çocukların bir "geleceksizlik sarmalında" olduğunu savundu.

"MECLİS BİR TÖREN ALANINA DÖNÜŞTÜ"

Konuşmasında mevcut yönetim sistemini hedef alan Dervişoğlu, TBMM’nin işlevsizleştirildiğini iddia etti. "Çocuklarımız nelerden mahrumsa, Meclisimiz de aynısından mahrumdur" diyerek millet iradesi ile çocukların geleceği arasında paralel bir bağ kurdu. Parlamentonun, halkın taleplerinin iktidar oylarıyla reddedildiği bir mekan haline geldiğini söyleyen Dervişoğlu, bu tablonun 23 Nisan’ın ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.

YARIM ASIRLIK HESAPLAŞMA VE CUMHURİYET VURGUSU

Kendi çocukluğundaki aidiyet duygusu ile bugünün Türkiyesi’ni kıyaslayan İYİ Parti lideri, 25 yıllık iktidarın milli ve manevi değerleri "sakatladığını" ifade etti. "Hangi devleti kurtaracaksınız?" sorusunu yönelten Dervişoğlu, temelinde birey ve aile güvenliği olmayan bir devletin yaşayamayacağını hatırlattı. Konuşmasını, Meclis’i yeniden milletin vicdan ve kudret merkezi yapma kararlılığıyla noktalayan Dervişoğlu, "Bir daha hiçbir anne baba çocuğunu okula korkuyla göndermesin" temennisinde bulundu.