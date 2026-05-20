İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Dün malum 19 Mayıs'tı. Bir milletin külleirndne yeniden doğmaya başladığı gün. Cesaret ile inancın vatan toprağında buluştuğu gün. Makamlara sarılmışların ardından milletin 'devlet başa' deme iradesidir. 19 Mayıs bir milletin içinde kopan fırtınadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kuruluşunun ilk adımıdır. Kutlu ve mutlu olsun.

-Bu milletin geleceğini ne mandacılar ne de yabancı ülkelerde yazılanlar kurtaracaktı. Bu vatanın çocukları kendi geleceklenini ne Saray hesaplarına ne de terör örgütünden medet umanların çazgırlığına teslim etmeyecektir.

"ÖCALAN'IN SON SUÇU SON ŞEHİDİMİZİN KATLİDİR"

-Öcalan'ın son suçu son şehidimizin katlidir. Terörsüz Türkiye'nin yolu Türk milletinin iradesinden geçer. Hukukun üstünlüğünden geçer. Yasaklardan arınmış Türkiye'den geçer.

-Ne şehit ne de gaziler feda ettikleri, her birimizin hayat vaadettikleri için mübarektirler ve öyle yaşayacaklardır. Türk devletin geleceği bir terör hükümlüsünün dediklerine fena edilemez. Türk milliyetçiliği teröristi yeni sıfatlarda meşrulaştırmaya göz yummayacak. Herkez haddini bilecek.

"CUMHURİYET'İN SAVCILARINI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"

-Öcalan'ın statüsü bellidir. Bir terör hükümlüsüdür. Ona rol biçilemez. Sarayın savcıları oturadursunlar, Cumhuriyet'in savcılarını göreve çağırıyorum. Malum şahısların ellerine tutuşturulan raporların dolaşıma sokullması da teröre yardımdır. Cumhuriyet'e sahip çıkmak için ey savcılar, ey bu milletin gençleri neyi bekliyorsunuz. Bu kardeşlik, barış değildir. Bu ihanettir.

-Kardeşlik iddiası PKK'ya meşrulaştırmak değildir. Kürtleri PKK'nın temsil iddiasından kurtarmaktır. Örgüt baskısından kurtarmaktır.

-Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle ilgili tek kurumu vardır o da milli güvenlik kurumudur. MGK'yı mı fesetmeye çağırıyorsunuz? Karnınızdan konuçmayı bırakın.

-Bu artık kesindir, sen içimizdeki İrandalısın.

-Bahçeli, Öcalan'a statü arıyor. Bir başka tarafta da yeni ayasa deniyor. İki akıl acaba aynı mıdır? Ortağın mı yoksa senin danışmanın mı konuşuyor. Verilmiş bir sadakamız var ki bunlara rağmen bu devlet hala ayakta. Cumhuriyet'in temel niteliklerini tartışrıtmam.

-Ünivter devleti, bayrağımızı, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, anayasanın ilk 4 maddesini tartıştırmam. Terör örgütü ele başının kıravat takmasına asla izin vermem. Ne oldu Faşiyan neden yapamadın. Çünkü İYİ Parti var.

