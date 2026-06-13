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Kaynak: ANKA

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaşanan samimi diyalog, sosyal medyada ilgi gördü.

UĞURLAMA ISRARI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmenin ardından Dervişoğlu, Mansur Yavaş’ı makam aracına kadar uğurlamak istedi. Dervişoğlu’nun ısrarı üzerine yaşanan kısa sohbet, çevrede bulunan kameralar tarafından kaydedildi.

"BİZİ İYİCE YAŞLI YAPTIN"

Aracına kadar eşlik edilmesinden dolayı mahcubiyetini esprili bir dille dile getiren Yavaş, Dervişoğlu’na "Bizi iyice yaşlı yaptın" dedi. Dervişoğlu ise bu sözlere "Onunla ilgisi yok, kıdem abi" yanıtını verdi.