İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor. Konuşmasına 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anarak başlayan, Dervişoğlu, Bahçeli'nin Öcalan çıkışına ve CHP'nin DEM ile olan ilişkilerine değindi. Bahçeli'nin, "Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvaya" çıkışına sert tepki gösterdi ve "Anadolu huzura, Öcalan mezara kavuşana kadar buradayız" dedi.

Dervişoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

KOLTUK AŞKINA MI MİLLET AŞKINA MI DÜŞTÜNÜZ?

Bu iktidar başta olmak üzere hiçbir kişi ve kurum bir sonraki büyük depreme kader diyemez. Çünkü yapılması gerekenler bilinmektedir ama yapılmamaktadır. Bu sebeple bir araştırma önergesi sunduk. Biz bu önergeyi AKP-MHP oylarıyla reddedilsin diye vermedik. Bu önergeyi beka diye tarif edilen soyut kelime, insanımızın geleceği düşünülerek somutlaşsın diye verdik. Devlet sorumluluk alıyorsa devlettir. Aşk ile çalışan yorulmuyor ya; bakalım hangi aşka düşmüşsünüz göreceğiz. Koltuk aşkına mı düşmüşsünüz millet aşkına mı düşmüşsünüz, göreceğiz.

"YOKSULLUĞUN SEBEBİ YOLSUZLUKTUR"

Bunlar ne yapıyor? Bu kadar çok yolsuzluğun olduğu, yağmanın kurumsallaştığı, devlet yönetmenin komisyonculuğa evrildiği bir memlekette emeklide kısıyorlar, asgari ücretliden kesiyorlar, esnaftan çiftçiden tasarruf yapıyorlar. Bu bütçede para yok meselesi değil, bu bir tercih meselesidir. Vatandaşın helal oylarıyla seçilen iktidarın tercihi Türk milletinden yana değildir. milletten oy alan ve milletin iradesini temsil ettiğini iddia eden bu iktidar türk milletinden, fakirden fukaradan, garipten gurebadan yana değildir.

Türk milletine kaynak yok. Öyle hesaplamışlar. yoksulluk ve yoksunluğumuzun kaynağı iktidarın yolsuzluğu geçim kaynağı yapmasındandır. Asıl sorun bu ülkede rakamlarla hayat arasındaki bağ koparılmıştır.

Kötü ekonomi yönetiminizle, kredi kartını hayatta kalmanın bir yolu olmuştur. Onu bu hale getiren de AKP iktidarıdır. Bu ülkede milyonlarca insan borcu borçla ödüyor. Kimse keyfinden kullanmıyor.

"SURİYE'DE BAŞARI GÜÇLE GELMİŞTİR"

Buradan çok net konuşuyorum. Öcalan'ı muhatap almanın, O'nu bir pazarlık unsuru gibi sunmanın, O'na siyasi bir rol atfetmenin ne kadar akıl dışı, ne kadar ahlaksız, ne kadar devlet aksından yoksun olduğu bizzat sahada görülmüştür. Türkiye'nin bekası adına elde edilen kazanımların teröristbaşının yahut yeni yetme Apocuların dahliyle elde edilemeyeceği açıktır. PKK ve YPG'nin geri adımı askeri baskı sonucu gelmiştir. Gerisi sonradan yazılmış masaldır. Madem ki devlet aklı buraya gelebiliyor, şimdi ne yapılacaktı? Aynı ihanet korosunun şimdi de YPG'ye mi kredi açması söz konusu olacaktır?

"DEVLET GÜÇLE SONUÇ ALIR"

PKK'yı Suriye'de siyasi makyajla yeniden üretmeye çalışan hiçbir açılıma göz yummayın. bu milletin evladıysanız buna müsaade etmeyin. PKK'yı tam ezecekken onu ayağa kaldıracak siyasi manevraya izin vermeyin. Bu dosya bir oy matematiğiyle, süreç masallarıyla sulandırılmamalıdır. Eğer niyetiniz gerçekten ülkenin güvenliğiyse yapmanız gereken şey devletin sahada kurduğu dengeyi siyasi heveslerle bozmayın. Yanlış muhataplar yaratmayın, yanlış umutlar dağıtmayın. Devlet kişilerle değil kurumlarla ve güçle sonuç alır.

ŞEYTAN İMRALI'DA, ŞEYTANLAR ARAMIZDA

Depremde kaybolan çocuklarımızı araştırmayan bir zihniyetin kime ve neye hizmet ettiği malumdur. Gazze'de, Doğu Türkistan'da masumların öldürülmesi ve yok edilmesi şeytanlığın ta kendisidir. Aynı şekilde İmralı'daki bebek katilini bir barış güvercini göstermek de şeytanlığın ta kendisidir. Al bayrağa el uzatmak, terörü ve teröristi kutsamak da şeytanlığın ta kendisidir. Bu yaşananlar adada falan değil, gözümüzün önünde gerçekleşti. Şeytan ayrıntıda falan gizli değil. Şeytan ayan beyan açıktadır açıkta.Bu millet bu ülkenin şeytanlarını oylarıyla taşlayacaktır Allah'ın iznile.

Şeytan İmralı'da, şeytanlar aramızda. tüm bunlar bizi kimin önettiği sorusuna götürmektedir. Büyü İsrail'i mi arıyorunuz; iktidar ve ortklarınınpusulasına bakın. Çeyrek asırdır yaşadıklarımıza, açın haritaya bakın. İsail nasıl ortaya çıkmıştr ona bakın.

Bugün Türkiye'yi başka bir Türkiye yapmak istiyorlar. bir yandan ABD ve İsrail rtklığı diğer yanda tidar ve komisyoncu ortakları isiyor. Bize diyorlar ki İsrail PKK'yı kullancakmış. Ne yapacakmış? Türkiye'yi bölecekmiş. Türk milletine Türkiyeli diyerek çift kimlikli bir ülke propogand yaparak siz ne yapmış oluyorsunuz ey şeytnın avukatlar?

CHP'YE SORUMLU SİYASET ÇIKIŞI

Türkiye'yi var eden tarihi eğip bükerek, bizi öce zihinlerde bölerek ne yapmış olacaksınız şeytanın ortakları? Bütün bunlar omplomu yoksa gözümüzün önünde yaşananlar mı? İktidar oy eşinde de diğer muhalefe unsurları bunun dışında mı Türk bayrapıyla sorunu olanın bizimle selamı olmaz diyorlar. Tamam da toplumsal barış adı altında cici demokrasi toplantılarına katılanlara bakınca selamdan çok daha fazlasını aldıklarını görüyoruz. Toplumsal barış diye tarif edilen şey Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e yüz yıllık zulüm diyenlerle mi olacak barış?

Sorumlu siyaset Türk bayrağıyla sorunu olanlara selam çakmak değil, onlara selam bile vermemektir. Emin olun Türkiye'yi iyilik kurtaracaktır. Kimse kötülerin kayığına binmesin. Gün gelir hesap vermek zorunda kalırsınız.

BAHÇELİ'YE UMUT YANITI

86 milyonyon vatandaşımıza vatan olmuş bu mübarek Anadolu huzura, binlerce Tük'ün, Kürt'ün ve bebeklerin katili, İmralı Canisi umuda değil mezara kavuşuncaya kadar biz buradayız. Artık cumhuyriyet'i devlet aklıyla sorumlulukla ayaa kaldırmanın vakti gelmiştir. Adalet, eşilik, hrriyet ve kardeşliğin vakti gelmiştir.