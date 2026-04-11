Parti genel merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Dervişoğlu, Ermeni diasporasının uzun yıllardır Türkiye’ye yönelik iddialar ortaya attığını belirterek bu konuların doğru bilgi ve belgelerle ele alınması gerektiğini ifade etti.

Ermeni diasporasının yüz yılı aşkın süredir Türk milletine ağır ithamlar yönelttiğini söyleyen Dervişoğlu, “Bu iftiralara eksik bilgilerle karşılık vermek mümkün değildir. Bu mesele tarihçilerin ve araştırmacıların alanıdır. Konuyu uzmanlarından dinlemek ve sağlam verilerle değerlendirmek bizim için son derece önemlidir” dedi.

“TÜRK MİLLETİ SAVAŞLARINI VATANI İÇİN VERDİ”

Dervişoğlu, Türk milletinin tarih boyunca verdiği mücadelelerin devlet kurmak ve vatanını korumak amacı taşıdığını vurguladı.

Türk milletinin tarih sahnesinde devlet kurmak, vatan oluşturmak ve bağımsızlığını korumak için savaşlar verdiğini belirten Dervişoğlu, “Türk milletinin soykırımcılıkla itham edilmesi onun inancıyla ve tarih sahnesindeki yeriyle bağdaşmaz. Türk milletini hiç kimse soykırımcılıkla itham edemez” ifadelerini kullandı.

“İDDİALARA KARŞI GÜÇLÜ VERİLERLE MÜCADELE EDİLMELİ”

Türk milletinin uzun yıllardır Ermeni diasporasının iddialarıyla meşgul edildiğini ifade eden Dervişoğlu, bu iddialarla mücadelede sağlam tarihsel verilerin kullanılmasının önemine dikkat çekti. Dervişoğlu, söz konusu iddialara karşı bilimsel çalışmalar ve belgelerle yanıt verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.