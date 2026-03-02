İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Bilecik’in Osmaneli ilçesinde düzenlediği iftar programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilere verilen bayram ikramiyesinde artış yapılmamasına tepki gösteren Dervişoğlu, hükümetin ekonomik gerekçelerini eleştirdi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun’u ziyaret eden Dervişoğlu, daha sonra partisinin iftar programına katıldı. Programda konuşan Dervişoğlu, hükümetin emekli ikramiyesinde artış yapılmaması yönündeki kararına sert sözlerle karşı çıktı.

Dervişoğlu, “Yoldayken haber aldım, hükümet emekli ikramiyesini artırmama kararı almış. Sebebi de memleketin ekonomik olarak zor durumda olmasıymış. Sayın Recep Tayyip Erdoğan sana sesleniyorum; memleket zor durumda da Cumhurbaşkanlığı Sarayı bütçesi geçen yıla göre artmadı mı? Sana var da emekliye mi yok bu memleketin imkanı?” dedi.

Cumhurbaşkanlığı harcamalarına dikkat çeken Dervişoğlu, “Senin sarayında günde 58 milyon harcanıyor. Emekliye verilecek bin liralık farkın maliyeti 16 milyar lira. İmkan ve kaynakları kendine alan, vatandaşından esirgeyen insanların ülkeyi yönetmeye devam etmesinin artık imkanı kalmamıştır. Emekli de hakkını alacaktır, asgari ücretli de hakkını alacaktır” ifadelerini kullandı.

İktidarın değişmesi gerektiğini savunan Dervişoğlu, “Türkiye'nin bu sorunlardan kurtulmasının tek yolu, bu iş başındaki iktidardan ve Recep Tayyip Erdoğan’dan kurtulmaktan geçer. Bunun için Anadolu’yu karış karış dolaşıyoruz. Ramazan boyunca iftar sofralarında, sonrasında meydanlarda vatandaşla buluşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmasında siyasetin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını da söyleyen Dervişoğlu, Türkiye’de sorunların çözümünün demokratik siyaset içinde olduğunu belirtti.

Petrol fiyatlarındaki artışa da değinen Dervişoğlu, İran-ABD-İsrail gerilimi nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam yapılmaması gerektiğini belirterek çiftçinin zaten zor durumda olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Dervişoğlu, bu konudaki görüşlerini Ankara’da gerekli yerlere ilettiğini belirterek konuşmasını tamamladı.