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"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ YOZLAŞMAYI SİSTEM HALİNE GETİRDİ"

Konuşmasında kuvvetler ayrılığı ve denge-denetim mekanizmalarının önemine dikkat çeken Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef aldı. Mevcut sistemi "ucube yapı" olarak nitelendiren Dervişoğlu, yürütme, yasama ve yargı erklerinin tek elde toplandığını savunarak, bunun yozlaşmayı sistemin bir parçası haline getirdiğini öne sürdü.

"HUKUK GÜÇLÜNÜN ARACI OLAMAZ"

Hukukun siyasi görüşlerden bağımsız olması gerektiğini belirten Dervişoğlu, anayasal kuralların kişisel ya da siyasi çıkarlar doğrultusunda esnetilmesine karşı çıktı. "Bir kişiyi yerinde tutmak amacıyla Anayasa'nın çiğnenmesini kabul etmek mümkün değildir" diyen Dervişoğlu, hukukun iktidarın meşruiyet aracı haline getirilemeyeceğini ifade etti.

"BELEDİYE BAŞKANLARI ENSESİNDEN BASTIRILARAK TUTUKLANIYORSA HUKUK DEVLETİ YOKTUR"

İnsan hakları ve hukuk devleti başlığında değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, gazeteciler, sendikacılar ve belediye başkanlarına yönelik uygulamaları eleştirdi. Dervişoğlu, "Belediye başkanları sabah operasyonlarında ensesinden bastırılarak tutuklanıyorsa orada hukuk devleti yoktur" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ İKİLİ DEVLET ANLAYIŞINDAN KURTARACAĞIZ"

Alman hukukçu Ernst Fraenkel'in "İkili Devlet" teorisine atıfta bulunan Dervişoğlu, Türkiye'de bazı yargı kararlarının vicdanlarda karşılık bulmadığını savundu. Hukukun siyasi yakınlığa göre işletildiği algısının toplumsal güveni zedelediğini belirten Dervişoğlu, "Türkiye'yi bu ikili devlet illetinden kurtarıp güçlünün de zayıfın da önünde eşit biçimde yürüyen bir norm devleti inşa etmeye geliyoruz" dedi.

PARLAMENTER SİSTEM VE YARGI BAĞIMSIZLIĞI VURGUSU

İYİ Parti'nin anayasal reform önceliklerine de değinen Dervişoğlu, üniter devlet yapısının korunacağını ancak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun siyasi etkiden arındırılacağını belirten Dervişoğlu, yargı bağımsızlığının yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

"DERİN DEVLET SAFSATASINI REDDEDİYORUZ"

Konuşmasının sonunda "derin devlet" tartışmalarına da değinen Dervişoğlu, devlet aklının hukukun ve millet iradesinin üstünde görülemeyeceğini belirterek, "Türk siyasetini zehirleyen derin devlet safsatasını kökünden reddediyoruz. Bizim felsefemiz nettir; bir devletin derini olmaz, hukuku olur" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, çalıştay sonunda hazırlanacak "Hukuk Vizyon Belgesi"nin Türkiye'nin hukuk sistemine ilişkin kapsamlı bir yol haritası ortaya koyacağını söyledi.