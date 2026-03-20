“TÜRKİYE CİDDİ SIKINTILARLA KARŞI KARŞIYA”

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, bayram namazını Abdülkerim Kuzu Camisi’nde kıldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Ramazan ayı boyunca Anadolu’yu gezerek saha çalışmaları yaptıklarını dile getiren Dervişoğlu, vatandaşın yaşadığı sorunları yerinde gözlemlediklerini söyledi. Bu süreçte çözüm önerileri geliştirdiklerini ve bir yol haritası oluşturduklarını da sözlerine ekledi.

“DÜNYA ÇATIŞMA ORTAMINA SÜRÜKLENİYOR”

Küresel gelişmelere de değinen Dervişoğlu, dünya genelinde artan gerilimlere dikkat çekerek, “Dünya hızla bir kaos ortamına sürükleniyor” değerlendirmesinde bulundu. Özellikle kutsal dönemlerde dahi şiddetin devam etmesini eleştiren Dervişoğlu, barış çağrısı yaptı.

Dervişoğlu, “Bu mübarek günlerde saldırıların durmasını, insanlığın barış içinde yaşayacağı bir dünyanın inşa edilmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

NEVRUZ BAYRAMI MESAJI

Açıklamasında Nevruz Bayramı’na da değinen Dervişoğlu, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününe denk gelen Nevruz’un Türk dünyası için önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Nevruz’un birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmesi temennisinde bulunan Dervişoğlu, Türk-İslam coğrafyasına huzur ve bereket dileğinde bulundu.

ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÇAĞRI

Dervişoğlu, konuşmasının sonunda uluslararası topluma ve kuruluşlara da çağrıda bulunarak, yaşanan insani krizler karşısında daha etkin bir tutum sergilenmesi gerektiğini ifade etti. Küresel ölçekte yaşanan olumsuzlukların sona ermesi için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.