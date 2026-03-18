İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ünye İlçe Bakanlığı’nın yeni hizmet binasının açılışı öncesi kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

Dervişoğlu yaptığı konuşmada, “Ben buraya gelmeden önce Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Batman, Şırnak, Diyarbakır’a gittim. Hem de böyle bir süreçte. İmralı’daki canibaşının Türk milletinin kaderine hükmedecek bir müzakereci ve kurucu önder diye tanımladığı bu süreçte gittim. Ankara'da ne söylediysem Diyarbakır'da da, Şırnak'ta da, Batman'da da, Muş'ta da, Bitlis'te de aynısını söyledim” dedi.

Türkiye’nin gündemine her gün farklı konular getirildiğini belirten Dervişoğlu, “İstiklal Marşımızı Arapça okutanlar mı ararsınız, memlekette komisyon kurup, o komisyonun yazdığı rapora Türk milletinin adını zikretmeyenleri? Türk milleti isminden korkup, Türkler, Kürtler, Araplar demek suretiyle burayı sanki bir kolektif cumhuriyet, bir federasyon gibi tanımlamak isteyenler mi ararsınız yoksa Türkiye’nin tartışılmazlarını tartıştıranları mı? Bunların hepsi elbette ki var ama bizim gündemimizde Türkiye’nin gerçeklerini konuşmak yer alıyor. Siyasette spekülasyon tabii ki istifade edilebilir bir argümandır ama siyasetçiler kendilerini vatandaşın da sorunlarını konuşmak gibi bir mecburiyet içerisinde hissetmelidir” ifadelerini kullandı.

" SADECE İKTİDAR YANLILARI HAYATINDAN MEMNUN"

Türkiye genelinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamına halinden memnun olan bir tek kişiye rastlamadığını kaydeden Dervişoğlu, “Sadece iktidar yanlılarının hayatlarından memnun olduklarını gözlemliyorum. Oysa geçmiş sonuçlara bakılırsa bu memlekette iktidara oy vermeyen yüzde 50’lik bir kesim var. Bugünün sonuçlarını, kamuoyu araştırmaları üzerinden değerlendirdiğinizde ise en az yüzde 70’lik bir kesim bu iktidarın karşısında. Ama bu kesim iktidarın karşısında bir güç oluşturamıyor. Siyasi taassuplar yüzünden, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği dayatmalar yüzünden vatandaş kendi gücünü hükümete karşı gösteremiyor” ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET 1 GÜN BİLE AYAKTA KALMAMALI"

Dervişoğlu, “Emekli maaşının 20.000 TL olduğu bir ülkede hükümet bir gün bile ayakta kalmamalıdır. Bu ülkenin evlatları geleceklerinden umutlarını kesmişse, geleceğe dair umutlar yeşertmeye muvaffak olamıyorlarsa ve kendi istikballerini yabancı ülkelerin konsoloslukları önünde vize kuyruklarında geçiriyorsa; bu hükümet bir dakika bile ayakta kalmamalıdır. Çiftçi toprağı düşürdüğü terin karşılığını alamıyorsa, çiftçiye destek olmak için kurulmuş Ziraat Bankası faiz gelirlerini yüzde 97 artırıyorsa, çiftçinin bankalara borcu 1 trilyon 300 milyar liraya yaklaşmışsa ve çiftçi sadece geride bıraktığımız yıl içerisinde 323 milyar lira bankalara faiz ödenmişse; bu hükümet 5 dakika bile ayakta kalmamalıdır. Sanayici finansmana erişemiyorsa, esnaf kepenklerini kapatma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılıyorsa, 24.5 milyon icra dosyası mahkemeleri doldurmuş yani herkes icralık olmuşsa, herkes borçlanmışsa, herkesin kapısında haciz varsa, traktörler satılık, araziler satılık hale gelmişse; bu hükümet bir dakika bile ayakta kalmamalıdır” diye ekledi.

" BUNLAR ARTIK MİADINI DOLDURDU"

“Peki bu hükümet neden ayakta kalıyor?” diye soran Dervişoğlu, “Çünkü memlekette muhalefet yok diyorlar. Muhalefet eskiden yoktu. Dün yoktu, evvelsi gün yoktu. O sebeple bu beyler 23 sene iktidarda kaldılar. Şimdi muhalefet var. Müsavat Dervişoğlu var, Ünye var, Ordu var Samsun var. Ve bunlar gidecektir. Bunlar artık miadını doldurmuş, zamanını tamamlamış uzatmaları oynayan bir iktidar konumundadır” şeklinde konuştu.

"ANKARA'DA NE SÖYLEDİYSEM DİYARBAKIR'DA AYNISINI SÖYLEDİM"

Geçtiğimiz günlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gerçekleştirdiği ziyaretleri hatırlatan Dervişoğlu, “İmralı'daki cani başının Türk milletinin kaderine hükmedecek bir müzakereci ve kurucu önder diye tanımladığı bir süreçte gittim. Ankara'da ne söylediysem; Diyarbakır'da da Şırnak’ta da Batman’da da Muş’ta da Bitlis’te de aynısını söyledim. Milletin sesi olmaya çaba sarf ettim. Birbirimize güç vereceğiz sevgili Ünyeliler. Çınar ağacı dallarıyla hışırdar. Ben tek başıma gezer, tek başına dolaşırsam ne kendime ne de size bir faydam olur. Zaten kendisine olan faydayı çoktan geçmiş, bu memleket için mücadele etmeye daha çocukken yemin etmiş biriyim. Eğer bir mücadele vereceksek bu millet adına verilen bir mücadele olmalı” dedi.

"İŞTE BURADAYIM, SİZİNLE YAN YANA YÜRÜMEYE HAZIRIM"

Dervişoğlu “Kabul ediliş yıl dönümünde İstiklal marşını Arapça okutanlar ve milletin zihnine fitne aşılayanlara dur demek istiyorsanız ve biriyle beraber olmak istiyorsanız; ben sizinle yol yürümeye kurban olurum. İmralı’daki caniyi bütün Kürtlerin temsilcisi olarak bu millete dayatmak istediklerinde; ‘Türkiye bir ve bütündür. Türk vatanı bölünmezdir. Minaredeki ezanlar dinmeyecek, gönderdeki bayraklar inmeyecek. Bir caniye hürriyet kazandırmak için meclisten başlayarak her türlü entrikayı yapanların siyasi ömürlerine son verilecek’ diyecekseniz, işte ben buradayım ve sizinle yan yana yürümeye hazırım. ‘Türkiye'nin kur ve faiz sarmalından çıkması, sanayicinin üretmesi, istihdamın artması, gencecik evlatlarımızın iş ve istikbal bulması, liyakatin sağlanması, mülakatın kaldırılması, atanamayan öğretmenlerin mesleklerine kavuşturulması gerekiyor’ diyorsanız, bunu gerçekleştirmek için işte buradayım. Hangi siyasi partiye mensup olursanız olun; ‘Sağcısı solcusuyla, Alevi’yi Sünni’yle, Türkmen’i Kürt ile birleştirmek gerekiyor. Türkiye'nin yeniden büyük bir milli mücadeleye ihtiyacı vardır. Bugün zafer gününü kutladığımız, Çanakkale ruhuna ihtiyaç vardır’ diyorsanız işte ben buradayım ve sizle birlikte yürümeye hazırım” açıklamasını yaptı.

"SIRA TÜRKİYE'YE GELMEZ, GELEMEZ"

Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler kapsamında “Sıra Türkiye’ye gelecek” şeklindeki söylemlere değinen Dervişoğlu, “Bir kısım insanlar yaptıklarının sonuç vermeyeceğini görüyor ama her şeye rağmen yine melun projelerini yaşama sokmak için çaba sarf ediyorlar. Batı emperyalizminin güdümünde sürdürülen büyük Ortadoğu projesinin sonuçlarını görüyorsunuz. Onun Irak’a ne yaptığını, Suriye’ye ne yaptığını, İran’a ne yaptığını da gözlemliyorsunuz. Böyle giderse sıra Türkiye’ye gelecekmiş. Sıra Türkiye’ye falan gelmez, gelemez. Ünye'nin ruhu varken, Ordu’nun ruhu varken, Türk milletinin adı varken; hiç kimse Türk milletine bir şey yapamaz.” ifadelerin kullandı.

Dervişoğlu, “Siyasette bulunduğumuz yere rıza göstermediğimizi bilmenizi istiyorum. İstanbul'da ‘bayrak kaldırdım’ dedim. Ünye'de de söylüyorum; desteğinizi istiyorum ve Cenabı Allah bu millet için iktidar nasip etsin diyorum” diye ekledi.