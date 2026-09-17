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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, NOW TV canlı yayınında İlker Karagöz’ün sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, ekonomiden borsadaki gelişmelere, Öcalan için İmralı’da yapıldığı öne sürülen konuttan Bahçeli ile yaşadığı görüşmeme tartışmasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE KRİZDEN KRİZE SÖRF YAPAN BİR ÜLKE KONUMUNA DÜŞER"

Ekonomide yaşanan sorunları değerlendiren Dervişoğlu, Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu ekonomik buhranın temelinde “güvensizlik” olduğunu belirtti.

Dervişoğlu, “Türkiye'nin ekonomide karşı karşıya bulunduğu buhranın asıl sebebi güvensizliktir. Bir toplumda eğer güven tesis edilmemişse bütün çarklar ters çalışmaya başlar” dedi.

Ekonomiyi yönetenlerin güven ortamını sağlaması gerektiğini belirten Dervişoğlu, aksi durumda Türkiye’nin “buhrandan buhrana, krizden krize sörf yapan bir ülke konumuna” düşeceğini söyledi.

Akaryakıt fiyatlarına da değinen Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve geldiği dönemde petrol fiyatlarının 70 dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Dervişoğlu, akaryakıt üzerindeki vergi oranlarının da vatandaşları zor durumda bıraktığını ifade etti.

“HÜKÜMETİN ÜLKEYİ KRİZDEN ÇIKARACAK HALİ YOK"

Mehmet Şimşek’in akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyona ilişkin savaş vurgusuna tepki gösteren Dervişoğlu, “Bu hükümetin bu ülkeyi krizden çıkaracak hali yok” dedi.

Türkiye’deki enflasyonun yalnızca çevrede yaşanan siyasi dalgalanmalarla açıklanamayacağını ifade eden Dervişoğlu, asıl sorunun “plansızlık” olduğunu söyledi.

Çiftçilerin borç durumuna da dikkat çeken Dervişoğlu, üreticinin borcunun dört yılda 6 kat arttığını öne sürdü.

Dervişoğlu, Temmuz 2022’de 33 milyar lira olan çiftçi borcunun Temmuz 2026’da 1,5 trilyon liraya yükseldiğini, köylünün borcunun yalnızca son bir yılda 411 milyar lira arttığını ifade etti.

BORSADAKİ GELİŞMELER İÇİN “BİR YILDA 3-4 KEZ SÖYLEDİM” DEDİ

Fon yönetim şirketlerinde yaşanan kriz ve Borsa İstanbul’daki düşüşün ardından yapılan Finansal İstikrar Komitesi toplantısına da değinen Dervişoğlu, borsada yaşananlarla ilgili daha önce uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Dervişoğlu, borsadaki spekülasyonları ve işlemlerin siyasallaştığı iddialarını son bir yıl içinde 3-4 kez grup toplantısında gündeme getirdiğini belirtti.

“Borsada yapılan işlemler yüzünden 7 milyon küçük yatırımcının hem hakları gasp ediliyor hem de hayalleri yok ediliyor” dediğini aktaran Dervişoğlu, yaşananların denetimsizlik yönünden araştırılması gerektiğini ifade etti.

ÖCALAN İÇİN YAPILAN KONUT TARTIŞMASI

Dervişoğlu, Abdullah Öcalan için İmralı’da yapıldığı belirtilen konut tartışmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Öcalan’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü olduğunu belirten Dervişoğlu, infazın cezaevi koşullarında gerçekleştirilmesinin yasal zorunluluk olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, “Eğer böyle bir kişiye cezaevi değil de konut, villa, yerleşke adı altında hükmün infaz edilmesi için başka bir alan seçmişseniz; öncelikle kabul etmelisiniz ki yaptığınız bu şey yasaya aykırıdır, suçtur” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin bu konudaki rolünü de eleştiren Dervişoğlu, açıklamayı yapması gereken kişinin Adalet Bakanı olduğunu söyledi.

“BAHÇELİ, 30 AĞUSTOS MESAJIMI KURYE İLE GERİ GÖNDERDİ"

Dervişoğlu’nun programdaki en dikkat çekici açıklamalarından biri ise 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda Bahçeli ile neden görüşmediğine ilişkin oldu. Bahçeli ile görüşmediği yönündeki tartışmaların ardından ilk kez bu konuda bir örnek vereceğini belirten Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı’na ve tüm siyasi parti genel başkanlarına kutlama mesajı gönderdiğini söyledi.

Dervişoğlu, Bahçeli’nin kendisine gönderdiği mesajı kurye aracılığıyla geri gönderdiğini iddia etti.

"BU ZAMANA KADAR SÖYLEMEDİM AMA..."

Dervişoğlu, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Bu zamana kadar söylemedim ama bir örnek vereyim: İYİ Parti Genel Başkanı olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’na dair hem Cumhurbaşkanı’na hem bütün siyasi partilerin genel başkanlarına bir kutlama mesajı gönderdim. Öcalan konusuna bu derece hassasiyet gösteren, ona statü arayan, ona özgürlük arayan, onun örgütüne siyaset yapma hakkı arayan, onun örgütünün militanlarını aramıza karışarak dolaşmasını temin etmeye çalışan Bahçeli, benim 30 Ağustos kutlama mesajımı kurye ile geri göndermiştir.”

Dervişoğlu, resepsiyonda Bahçeli ile selamlaşmamasına ilişkin de “Türkiye’nin zafer gününün kutlandığı mesajı geri gönderene, Atatürk’ün huzurunda nasıl davranacaktım?” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, açıklamasının sonunda Cumhuriyet vurgusu yaparak, “Bu Cumhuriyet’i onlara yani cumhuriyet düşmanlarına yedirttirmeyeceğiz” dedi.