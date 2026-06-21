Ders zili bu kez mutluluğa çaldı: Okul bahçesinde sıra dışı nikah

Gelin Demir, büyük mutluluk yaşadıklarını belirtirken, damat Uzun ise "Hikayemiz Yüksekova'da başladı. Memleketimizde evlendik. Ama burada çok büyük bir ailemiz var. Esnaf, öğretmen arkadaşlarımız ve velilerimiz var. Memleketimize çağırmadık. Bu nedenle nikahımızı burada yapmaya karar verdik. Buradaki sevenlerimiz de bizim için büyük sürpriz yaptılar. Okulun bahçesinde büyük bir organize ile nikahlarımız kıyıldı, çok mutlu olduk. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Rizeliyim, eşim Kahramanmaraşlı, buraya beraber atandık. Burada tanıştık, şimdi dünyaevine girdik. Burayı çok sevdik. Uzun bir süre de burada kalmayı düşünüyoruz" dedi.