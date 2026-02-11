Vakıf; bireysel kazancı planlamayan, toplum yararına kalıcı hizmet üretmek amacıyla kurulmuş, malvarlığı belirli bir amaca bağlanmış ve hukuk düzeni tarafından tanınan kuruluştur.

Bütün vakfiyelerde yer alan genel bir ifade vardır: “Vakıf gelirini haksız olarak yiyenler, dünya ve ahirette mutluluk yüzü görmesinler. Allah’ın, Peygamber’in, meleklerin ve bütün Müslümanların laneti vakfiyeyi değiştirenlerin üzerine olsun.”

Vakıflar, Yaratan’a hürmet, yaratılanlara şefkat ve merhamet niyetiyle kurulur. Bugün ne yazık ki bazı vakıf ve dernek görünümlü yapılar, yardım ve hizmet görüntüsü altında milletimizin en kıymetli hazinelerine; inancımıza, ahlaki değerlerimize, aile yapımıza ve gençlerimize zarar veren yıkıcı faaliyetlerde bulunabilmektedirler. Bazı başlıklar altında yapılan kimi çalışmalarla gerçek hayatta ve dijital mecralarda genç dimağları zehirleyebilmektedirler. Dolayısıyla paylaşmak ve yardımlaşmaktan haz duyan kişiler seçici ve dikkatli olmalıdırlar.

Tarihsel olarak vakıf kavramı, özellikle İslam medeniyetinde ve Osmanlı döneminde çok güçlü bir yere sahiptir. Osmanlı’da okullar, hastaneler, kütüphaneler, aşevleri, yollar ile çeşmeler büyük ölçüde vakıflar aracılığıyla kurulmuş ve işletilmiştir. Günümüzde modern vakıflar, bu tarihsel geleneğin hukuki olarak güncellenmiş biçimleri olarak varlıklarını sürdürmektedir.

Bir vakfın güvenilir kabul edilmesinde birkaç temel unsur öne çıkar: Vakfın mali tablolarını ve faaliyet raporlarını kamuya açık biçimde paylaşması, bağımsız denetimlerden geçmesi, bağışların hangi projelerde ve ne oranda kullanıldığını açıkça göstermesi ve kamuoyundan gelen eleştirilere şeffaf şekilde yanıt verebilmesi. Akademik çalışmalar da Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının şeffaflık düzeylerinin kurumdan kuruma ciddi biçimde değiştiğini, bu nedenle bağışçıların tek bir kaynağa değil, birden fazla göstergeye bakarak değerlendirme yapması gerektiğini ortaya koymaktadır.

İnancımıza, tarihimize ve değerlerimize aykırı; barış ve huzurumuza, birlik ve beraberliğimize kasteden etkinlikler toplumsal faydaya dönüşmez.

Kötülüklerin, hayâsızlığın, batıl ideolojilerin ve sapkın fikirlerin gençlerimiz arasında yayılmasına sebep olan oluşumlar konusunda dikkatli, uyanık ve temkinli olunmalıdır. Hayvan hakları istismar edilerek şahsi çıkar ve menfaat uğruna insan hayatı değersiz görülemez. Aynı şekilde insanı koruma adı altında doğaya ve dünyanın süsü ve dengesi olan hayvanlara tavır alınamaz.

Vakıflar, İslam medeniyetinde filizlenmiş, kişinin mevcudiyetini olmayanlarla paylaşabilmesi hedefini amaçlayan hayırlı oluşumlardır. Hayrın anahtarları, şerrin kilitleridir. Gösteriş aracı yapılamaz. Vakıf ve dernekler, yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırma konusunda güvenilir bir vesile olabilmelidir.

Türkiye’de vakıf ve yardım kuruluşlarının “güvenilirliğini” doğrudan ve resmî olarak ölçen, devlet ya da bağımsız bir kurum tarafından hazırlanmış tekil bir istatistiksel sıralama bulunmamaktadır. Ancak kamuoyu araştırmaları, bağışçı davranışları, şeffaflık raporları ve uzun vadeli kurumsal performanslar üzerinden bazı vakıflar toplum nezdinde daha yüksek güven algısına sahip. Bu nedenle güvenilirlik değerlendirmeleri çoğunlukla dolaylı göstergelere dayanıyor. Benim elimden geldiğince paylaştığım Mehmetçik Vakfım var. Güveniyorum ve üstlendikleri göreve hayranlık duyuyorum.

Bize düşen; “Kendiniz için ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz…” şeklindeki ayete icabet ederek hayır müesseselerinin kurulmasına, korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına daha fazla özen göstermektir. Yığıp biriktirdiklerimizin değil, Allah için iyilik yolunda harcadıklarımızın karşılığını ebedî hayatta göreceğimizi unutmamaktır.